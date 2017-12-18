Волинян кличуть на фестиваль «Криївка Перця»

Волинян кличуть на фестиваль повстанської пісні «Криївка Перця», який вже втретє відбудеться на теренах Цуманьської ОТГ, цьогоріч в с. Липно.Фестиваль відбудеться 23 вересня і буде присвячений 75-річчю розквіту Колківської республіки, - повідомили організатори.Вхід на фестиваль вільний.Місце проведення одноденного фестивалю – садиба, на території якої існувала повстанська криївка.Цього разу військово-історична група «Азимут» продемонструє, яким міг бути тристоронній бій рою УПА проти підрозділів НКВС і нацистських формувань.У програмі: виступи відомих українських музикантів та народних колективів Ківерцівського району; лотерея з призами; патріотична фотозона та природнича фотовиставка; українська народна кухня; реконструкція бою УПА проти НКВС у відтворенні Військово-історичною групою «Азимут» та можливість сфотографуватися із реконструкторами; екскурсії на «Перцеву гору»; лекції та практичні заняття на патріотичні та екологічні тематики від громадських організації та працівників Ківерцівського НПП «Цуманська пуща»; українська дискотека біля вечірньої ватри.