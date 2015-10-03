вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині телефонні шахраї кинули хлопця на 44 тисячі гривень

На Волині телефонні шахраї кинули хлопця на 44 тисячі гривень
Від умислу шахраїв постраждав 18-річний житель села Антонівка Горохівського району.

Юнак повірив у байку «представника банку» і продиктував по телефону шахраєві всі реквізити своєї банківської картки, - пише Волинь-нова.

Грошей на ній мав 44 тисячі гривень. Доки зметикував, що вчинив необачно, зловмисники встигли заволодіти ними.

Працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області тим часом не перестають застерігати жителів району від схожої безпечності. І вже вкотре закликають не спілкуватися з невідомими особами на «банківські» теми, в жодному випадку не називати бодай однієї цифри зі своїх рахунків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: шахрайство, гроші, кримінал
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи безпечний луцький квас. ВІДЕО
30 атовців отримали звання «Почесний громадянин Луцька». ІМЕНА
Літній листопад: чому «лисіють» луцькі каштани. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинський священик похвалився своєю пасікою. ФОТО
Сьогодні, 19:49
Український військовий підірвався на смерть
Сьогодні, 19:34
На Волині телефонні шахраї кинули хлопця на 44 тисячі гривень
Сьогодні, 19:16
Скільки туристів побували у Володимирі-Волинському
Сьогодні, 19:05
ТОП-3 літніх міфів про Волинську митницю ДФС
Сьогодні, 18:49
Схожі новини
«Ваш родич в поліції»: трьох волинян кинули на 175 тисяч «Ваш родич в поліції»: трьох волинян кинули на 175 тисяч
24 липень, 18:10
У Луцьку банда шахраїв кинула на гроші 22-ох людей У Луцьку банда шахраїв кинула на гроші 22-ох людей
27 червень, 18:45
У Луцьку затримали шахрая У Луцьку затримали шахрая
03 жовтень, 2015, 12:22
Довірлива волинянка позбулася 10 тисяч гривень Довірлива волинянка позбулася 10 тисяч гривень
15 червень, 2015, 10:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 28 і 29 липня
Сьогодні, 20:00
 0
Волинський священик похвалився своєю пасікою. ФОТО
Сьогодні, 19:49
 0
Український військовий підірвався на смерть
Сьогодні, 19:34
 0
На Волині телефонні шахраї кинули хлопця на 44 тисячі гривень
Сьогодні, 19:16
 0
Скільки туристів побували у Володимирі-Волинському
Сьогодні, 19:05
 0
Медіа
відео
1/8