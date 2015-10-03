На Волині телефонні шахраї кинули хлопця на 44 тисячі гривень





Юнак повірив у байку «представника банку» і продиктував по телефону шахраєві всі реквізити своєї банківської картки, - пише



Грошей на ній мав 44 тисячі гривень. Доки зметикував, що вчинив необачно, зловмисники встигли заволодіти ними.



Працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області тим часом не перестають застерігати жителів району від схожої безпечності. І вже вкотре закликають не спілкуватися з невідомими особами на «банківські» теми, в жодному випадку не називати бодай однієї цифри зі своїх рахунків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від умислу шахраїв постраждав 18-річний житель села Антонівка Горохівського району.Юнак повірив у байку «представника банку» і продиктував по телефону шахраєві всі реквізити своєї банківської картки, - пише Волинь-нова Грошей на ній мав 44 тисячі гривень. Доки зметикував, що вчинив необачно, зловмисники встигли заволодіти ними.Працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області тим часом не перестають застерігати жителів району від схожої безпечності. І вже вкотре закликають не спілкуватися з невідомими особами на «банківські» теми, в жодному випадку не називати бодай однієї цифри зі своїх рахунків.

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