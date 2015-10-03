На Волині телефонні шахраї кинули хлопця на 44 тисячі гривень
Сьогодні, 19:16
Від умислу шахраїв постраждав 18-річний житель села Антонівка Горохівського району.
Юнак повірив у байку «представника банку» і продиктував по телефону шахраєві всі реквізити своєї банківської картки, - пише Волинь-нова.
Грошей на ній мав 44 тисячі гривень. Доки зметикував, що вчинив необачно, зловмисники встигли заволодіти ними.
Працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області тим часом не перестають застерігати жителів району від схожої безпечності. І вже вкотре закликають не спілкуватися з невідомими особами на «банківські» теми, в жодному випадку не називати бодай однієї цифри зі своїх рахунків.
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Юнак повірив у байку «представника банку» і продиктував по телефону шахраєві всі реквізити своєї банківської картки, - пише Волинь-нова.
Грошей на ній мав 44 тисячі гривень. Доки зметикував, що вчинив необачно, зловмисники встигли заволодіти ними.
Працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області тим часом не перестають застерігати жителів району від схожої безпечності. І вже вкотре закликають не спілкуватися з невідомими особами на «банківські» теми, в жодному випадку не називати бодай однієї цифри зі своїх рахунків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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