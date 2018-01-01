Український військовий підірвався на смерть





Окупанти відкривали прицільний вогонь з озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Золоте, Майорськ, Авдіївка, Мар'їнка, Лебединське, Гнутове, Павлопіль і Широкино, повідомляє



"У ході проведення інженерної розвідки, в результаті підриву загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 27 липня від 7-ї до 18-ї години бойовики на Донбасі 9 разів обстріляли українських військових.Окупанти відкривали прицільний вогонь з озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Золоте, Майорськ, Авдіївка, Мар'їнка, Лебединське, Гнутове, Павлопіль і Широкино, повідомляє gazeta.uа з посиланням на прес-службу ООС."У ході проведення інженерної розвідки, в результаті підриву загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

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