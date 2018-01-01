вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Український військовий підірвався на смерть

Український військовий підірвався на смерть
27 липня від 7-ї до 18-ї години бойовики на Донбасі 9 разів обстріляли українських військових.

Окупанти відкривали прицільний вогонь з озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Золоте, Майорськ, Авдіївка, Мар'їнка, Лебединське, Гнутове, Павлопіль і Широкино, повідомляє gazeta.uа з посиланням на прес-службу ООС.

"У ході проведення інженерної розвідки, в результаті підриву загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: військовий, смерть, АТО, ООС
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи безпечний луцький квас. ВІДЕО
30 атовців отримали звання «Почесний громадянин Луцька». ІМЕНА
Літній листопад: чому «лисіють» луцькі каштани. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 28 і 29 липня
Сьогодні, 20:00
Волинський священик похвалився своєю пасікою. ФОТО
Сьогодні, 19:49
Український військовий підірвався на смерть
Сьогодні, 19:34
На Волині телефонні шахраї кинули хлопця на 44 тисячі гривень
Сьогодні, 19:16
Скільки туристів побували у Володимирі-Волинському
Сьогодні, 19:05
Схожі новини
На Волині зустріли тіло загиблого на Сході волинянина На Волині зустріли тіло загиблого на Сході волинянина
01 липень, 08:50
Він не хотів їхати, ніби передчував, - побратим загиблого на Сході волинянина Він не хотів їхати, ніби передчував, - побратим загиблого на Сході волинянина
13 червень, 18:15
На сході від кулі снайпера загинув волинянин На сході від кулі снайпера загинув волинянин
12 червень, 20:13
На Сході помер боєць волинської бригади На Сході помер боєць волинської бригади
02 травень, 18:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 28 і 29 липня
Сьогодні, 20:00
 0
Волинський священик похвалився своєю пасікою. ФОТО
Сьогодні, 19:49
 0
Український військовий підірвався на смерть
Сьогодні, 19:34
 0
На Волині телефонні шахраї кинули хлопця на 44 тисячі гривень
Сьогодні, 19:16
 0
Скільки туристів побували у Володимирі-Волинському
Сьогодні, 19:05
 0
Медіа
відео
1/8