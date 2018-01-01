Український військовий підірвався на смерть
Сьогодні, 19:34
27 липня від 7-ї до 18-ї години бойовики на Донбасі 9 разів обстріляли українських військових.
Окупанти відкривали прицільний вогонь з озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Золоте, Майорськ, Авдіївка, Мар'їнка, Лебединське, Гнутове, Павлопіль і Широкино, повідомляє gazeta.uа з посиланням на прес-службу ООС.
"У ході проведення інженерної розвідки, в результаті підриву загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Окупанти відкривали прицільний вогонь з озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Золоте, Майорськ, Авдіївка, Мар'їнка, Лебединське, Гнутове, Павлопіль і Широкино, повідомляє gazeta.uа з посиланням на прес-службу ООС.
"У ході проведення інженерної розвідки, в результаті підриву загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 28 і 29 липня
Сьогодні, 20:00
Волинський священик похвалився своєю пасікою. ФОТО
Сьогодні, 19:49
Український військовий підірвався на смерть
Сьогодні, 19:34
На Волині телефонні шахраї кинули хлопця на 44 тисячі гривень
Сьогодні, 19:16
Скільки туристів побували у Володимирі-Волинському
Сьогодні, 19:05