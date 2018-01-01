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У Луцьку не розминулися вантажівка і легковик

У Луцьку не розминулися вантажівка і легковик
Вантажівка Mercedes «наздогнала» легковик Ford у Луцьку.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 27 липня близько 19.00, - пишуть Волинські новини.

За інформацією очевидців, на перехресті вулиць Карпенка-Карого і Дубнівської водій Mercedes не дотримався безпечної дистанції і на світлофорі вдарив Ford.

Автомобілі зазнали незначних механічних пошкоджень.


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Теги: ДТП, Луцьк
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