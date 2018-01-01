У Луцьку не розминулися вантажівка і легковик
Сьогодні, 21:47
Вантажівка Mercedes «наздогнала» легковик Ford у Луцьку.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 27 липня близько 19.00, - пишуть Волинські новини.
За інформацією очевидців, на перехресті вулиць Карпенка-Карого і Дубнівської водій Mercedes не дотримався безпечної дистанції і на світлофорі вдарив Ford.
Автомобілі зазнали незначних механічних пошкоджень.
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Дорожньо-транспортна пригода сталася 27 липня близько 19.00, - пишуть Волинські новини.
За інформацією очевидців, на перехресті вулиць Карпенка-Карого і Дубнівської водій Mercedes не дотримався безпечної дистанції і на світлофорі вдарив Ford.
Автомобілі зазнали незначних механічних пошкоджень.
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