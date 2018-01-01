У Луцьку не розминулися вантажівка і легковик





Дорожньо-транспортна пригода сталася 27 липня близько 19.00, - пишуть



За інформацією очевидців, на перехресті вулиць Карпенка-Карого і Дубнівської водій Mercedes не дотримався безпечної дистанції і на світлофорі вдарив Ford.



Автомобілі зазнали незначних механічних пошкоджень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вантажівка Mercedes «наздогнала» легковик Ford у Луцьку.Дорожньо-транспортна пригода сталася 27 липня близько 19.00, - пишуть Волинські новини За інформацією очевидців, на перехресті вулиць Карпенка-Карого і Дубнівської водій Mercedes не дотримався безпечної дистанції і на світлофорі вдарив Ford.Автомобілі зазнали незначних механічних пошкоджень.

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