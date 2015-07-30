Найдовше затемнення місяця століття. НАЖИВО





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За підрахунками вчених, затемнення стане найдовшим в XXI столітті. Повне затемнення триватиме одну годину і 43 хвилини, а часткове — три години та 55 хвилин.



В Україні явище спостерігається з 21:24. У повну фазу воно увійде о 22:30, саме тоді супутник Землі стане червоним. Повністю весь процес закінчиться о 02:28. Природно, що побачити затемнення вдасться лише за умов ясного неба.



Як пояснюють учені, Місяцю знадобиться більше часу, ніж зазвичай, щоб вийти з тіні Землі, через те, що 27 липня він буде в апогеї — найбільш далекій точці своєї орбіти проти нашої планети.



Астрономи зазначають, що на якийсь час «кривавий Місяць» зникне з виду над більшою частиною Європи, Азії, Австралії, Африки та Південної Америки. У небі над Антарктидою його теж можна буде спостерігати. Повне місячне затемнення побачать лише в Африці, Азії та на Близькому Сході.



Під час затемнення також можна буде побачити Марс, який наблизився до Землі на відстань близько 55 мільйонів кілометрів (відстань між Марсом та Землею може сягати 400 мільйонів кілометрів). Востаннє Червона планета настільки наближалася до Землі майже 15 років тому.



Менш тривалі місячні затемнення, за даними NASA, можна очікувати 21 січня та 16 липня 2019 року, 10 січня, 5 червня і 5 липня, 30 листопада 2020 року.



Місячне затемнення трапляється, коли природний супутник проходить крізь тінь від Землі. Спочатку вона злегка затемнює природний супутник, потім поступово перекриває Місяць.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Триває найдовше місячне затемнення століття. Місяць забарвиться в червоно-коричневий колір, а в Україні можна буде спостерігати майже всі його фази.Про це повідомляє Громадське За підрахунками вчених, затемнення стане найдовшим в XXI столітті. Повне затемнення триватиме одну годину і 43 хвилини, а часткове — три години та 55 хвилин.В Україні явище спостерігається з 21:24. У повну фазу воно увійде о 22:30, саме тоді супутник Землі стане червоним. Повністю весь процес закінчиться о 02:28. Природно, що побачити затемнення вдасться лише за умов ясного неба.Як пояснюють учені, Місяцю знадобиться більше часу, ніж зазвичай, щоб вийти з тіні Землі, через те, що 27 липня він буде в апогеї — найбільш далекій точці своєї орбіти проти нашої планети.Астрономи зазначають, що на якийсь час «кривавий Місяць» зникне з виду над більшою частиною Європи, Азії, Австралії, Африки та Південної Америки. У небі над Антарктидою його теж можна буде спостерігати. Повне місячне затемнення побачать лише в Африці, Азії та на Близькому Сході.Під час затемнення також можна буде побачити Марс, який наблизився до Землі на відстань близько 55 мільйонів кілометрів (відстань між Марсом та Землею може сягати 400 мільйонів кілометрів). Востаннє Червона планета настільки наближалася до Землі майже 15 років тому.Менш тривалі місячні затемнення, за даними NASA, можна очікувати 21 січня та 16 липня 2019 року, 10 січня, 5 червня і 5 липня, 30 листопада 2020 року.Місячне затемнення трапляється, коли природний супутник проходить крізь тінь від Землі. Спочатку вона злегка затемнює природний супутник, потім поступово перекриває Місяць.

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