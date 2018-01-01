вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На порушенні «погорів» водій маршрутки на Волині

На порушенні «погорів» водій маршрутки на Волині
Працівники поліції на Волині склали адмінпротокол на водія маршрутки, який порушив правила надання послуг з перевезення пасажирів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Любешівського відділення поліції у соціальній мережі Facebook.

Поліцейські нагадали, що на Волині триває проведення комплексу цільових заходів під умовною назвою «Перевізник», метою яких є профілактика та зниження аварійності за участю пасажирського транспорту, дотримання перевізниками та водіями вимог правил дорожнього руху та правил перевезення пасажирів.

Під час операції правоохоронці перевіряють перевізників і технічний стан їхніх транспортних засобів, справність аварійних виходів, а також розташування місць для сидіння пасажирів. Також поліцейські перевіряють зберігання транспортних засобів за визначеним місцем їх стоянки та організацію передрейсового контролю технічного стану автобусів.

Працівники Любешівського відділення поліції виявили водія який, порушив правила надання послуг з перевезення пасажирів. На правопорушника складено адміністративний протокол за ст. 133-1 КУпАП (Порушення правил надання послуг та вимог безпеки при наданні послуг з перевезення пасажирів чи вантажів автомобільним транспортом).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: маршрутка, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи безпечний луцький квас. ВІДЕО
30 атовців отримали звання «Почесний громадянин Луцька». ІМЕНА
Літній листопад: чому «лисіють» луцькі каштани. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На порушенні «погорів» водій маршрутки на Волині
Сьогодні, 00:54
На Тернопільщині знайшли масове захоронення вояків УПА
Сьогодні, 00:15
28 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Кривавий місяць над Луцьком. ФОТО
27 липень, 23:49
Кліп MONATIK і Наді Дорофєєвої став абсолютним рекордсменом на YouTube
27 липень, 23:00
Схожі новини
Патрульні обіцяють «потрусити» маршрутки на Волині Патрульні обіцяють «потрусити» маршрутки на Волині
23 липень, 21:24
Судили водія маршрутки, який на Волині побив пасажира Судили водія маршрутки, який на Волині побив пасажира
28 червень, 02:03
Патрульні назвали найчастіші порушення з боку маршрутників Патрульні назвали найчастіші порушення з боку маршрутників
04 травень, 08:00
В автопригоду в на Волині потрапила маршрутка В автопригоду в на Волині потрапила маршрутка
19 квітень, 21:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На порушенні «погорів» водій маршрутки на Волині
Сьогодні, 00:54
 0
На Тернопільщині знайшли масове захоронення вояків УПА
Сьогодні, 00:15
 0
28 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Кривавий місяць над Луцьком. ФОТО
27 липень, 23:49
 0
Кліп MONATIK і Наді Дорофєєвої став абсолютним рекордсменом на YouTube
27 липень, 23:00
 0
Медіа
відео
1/8