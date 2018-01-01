На порушенні «погорів» водій маршрутки на Волині

Працівники поліції на Волині склали адмінпротокол на водія маршрутки, який порушив правила надання послуг з перевезення пасажирів.Про це йдеться у повідомленні на сторінці Любешівського відділення поліції у соціальній мережі Facebook.Поліцейські нагадали, що на Волині триває проведення комплексу цільових заходів під умовною назвою «Перевізник», метою яких є профілактика та зниження аварійності за участю пасажирського транспорту, дотримання перевізниками та водіями вимог правил дорожнього руху та правил перевезення пасажирів.Під час операції правоохоронці перевіряють перевізників і технічний стан їхніх транспортних засобів, справність аварійних виходів, а також розташування місць для сидіння пасажирів. Також поліцейські перевіряють зберігання транспортних засобів за визначеним місцем їх стоянки та організацію передрейсового контролю технічного стану автобусів.Працівники Любешівського відділення поліції виявили водія який, порушив правила надання послуг з перевезення пасажирів. На правопорушника складено адміністративний протокол за ст. 133-1 КУпАП (Порушення правил надання послуг та вимог безпеки при наданні послуг з перевезення пасажирів чи вантажів автомобільним транспортом).