На Тернопільщині знайшли масове захоронення вояків УПА





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Місцеві жителі переповідали, що в окопах, які залишилися ще з часів Першої світової, є поховання вояків УПА, взятих у полон і закатованих енкавеесниками. Це підтверджувалося і секретними архівними документами Народного комісаріату. Масштабні розкопки розпочалися цього року. Вже виявили останки 14 осіб.



На околицях Шумська більш як два тижні працюють львівські дослідники. На місці, де колись були окопи, шукають останки полеглих повстанців.



Заступник директора меморіально-пошукового товариства КП «Доля» Володимир Харчук по знайденій простреленій тазовій кістці людини припустив, що воїна поранили в бою.



«Тут вони є в перемішку один на одного. Також тут є такі ділянки, де не вистачає по анатомії людини деяких кісток. Тому ми дотримуємося твердження, що поховання не є глибоким», – пояснив історик-археолог Михайло Возняк.



Загалом знайшли останки 14 тіл. На те, що тут поховані саме повстанці, вказує чимало фактів, стверджують фахівці. Один з них – свідчення місцевих активістів та старожилів, мовляв, саме сюди звозили тіла невпізнаних членів ОУН та вояків УПА, які загинули в сутичках із більшовиками.



«Я житель Шумська і, спілкуючись із багатьма ще в радянські часи, які старожили пам’ятають, всі пошепки розказували про те, що тут, в цих окопах, є поховання вояків УПА. На початку 90-х років в СБУ мені вдалося тримати два таких товстенні альбоми, в яких були фотографії цих усіх розстріляних. Псевдо, мінімальна якась інформація, молоденькі дівчатка. Коли пізніше ми хотіли виявити, офіційно подивитися, нам сказали, що вони ніби знищені. Хоча я особисто сумніваюся», – пригадує громадський діяч Василь Петрук.



Серед знайдених артефактів – ґудзики з радянської та німецької форм, які у післявоєнний час могли носити упівці; хрестик, табакерка, а також жіночий гребінець. Дослідники вважають – це поховання можна датувати періодом від 1946-го до 1952-го років, коли ще діяло підпілля в Шумську.



«За даними звітів КДБ, то вони в 52 році (1952) зловили останню боївку ОУН. Це жертви комуністичного режиму, 45-52 роки, а можливо, пізніше», – пояснює представник ГО «Меморіал Південна Волинь» Ігор Золотун.



Місцева влада на місці поховання планує встановити меморіальний знак.



«Після того як буде повністю досліджене це місце, плануємо встановити пам’ятний хрест, де буде коротка довідка про те, що тут були знищені борці за незалежність України», – розповів голова Шумської районної ради Тарас Корець.



Знайдені останки відправлять на судмедекспертизу. Після цього їх урочисто перепоховають на місцевому цвинтарі. Подальше дослідження знахідки планують продовжити вже наступного року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Масове поховання вояків Української повстанської армії виявили львівські пошуковці на околиці Шумська, що на Тернопільщині.Про це повідомляє 5 канал Місцеві жителі переповідали, що в окопах, які залишилися ще з часів Першої світової, є поховання вояків УПА, взятих у полон і закатованих енкавеесниками. Це підтверджувалося і секретними архівними документами Народного комісаріату. Масштабні розкопки розпочалися цього року. Вже виявили останки 14 осіб.На околицях Шумська більш як два тижні працюють львівські дослідники. На місці, де колись були окопи, шукають останки полеглих повстанців.Заступник директора меморіально-пошукового товариства КП «Доля»по знайденій простреленій тазовій кістці людини припустив, що воїна поранили в бою.«Тут вони є в перемішку один на одного. Також тут є такі ділянки, де не вистачає по анатомії людини деяких кісток. Тому ми дотримуємося твердження, що поховання не є глибоким», – пояснив історик-археологЗагалом знайшли останки 14 тіл. На те, що тут поховані саме повстанці, вказує чимало фактів, стверджують фахівці. Один з них – свідчення місцевих активістів та старожилів, мовляв, саме сюди звозили тіла невпізнаних членів ОУН та вояків УПА, які загинули в сутичках із більшовиками.«Я житель Шумська і, спілкуючись із багатьма ще в радянські часи, які старожили пам’ятають, всі пошепки розказували про те, що тут, в цих окопах, є поховання вояків УПА. На початку 90-х років в СБУ мені вдалося тримати два таких товстенні альбоми, в яких були фотографії цих усіх розстріляних. Псевдо, мінімальна якась інформація, молоденькі дівчатка. Коли пізніше ми хотіли виявити, офіційно подивитися, нам сказали, що вони ніби знищені. Хоча я особисто сумніваюся», – пригадує громадський діячСеред знайдених артефактів – ґудзики з радянської та німецької форм, які у післявоєнний час могли носити упівці; хрестик, табакерка, а також жіночий гребінець. Дослідники вважають – це поховання можна датувати періодом від 1946-го до 1952-го років, коли ще діяло підпілля в Шумську.«За даними звітів КДБ, то вони в 52 році (1952) зловили останню боївку ОУН. Це жертви комуністичного режиму, 45-52 роки, а можливо, пізніше», – пояснює представник ГО «Меморіал Південна Волинь»Місцева влада на місці поховання планує встановити меморіальний знак.«Після того як буде повністю досліджене це місце, плануємо встановити пам’ятний хрест, де буде коротка довідка про те, що тут були знищені борці за незалежність України», – розповів голова Шумської районної радиЗнайдені останки відправлять на судмедекспертизу. Після цього їх урочисто перепоховають на місцевому цвинтарі. Подальше дослідження знахідки планують продовжити вже наступного року.

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