Коти на луцьких вулицях. ФОТО





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Дехто з кмітливих лучан на одній з вуличок Старого міста повісив оголошення про прилаштування кошенят двома мовами – англійською та українською.







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