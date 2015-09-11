вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Коти на луцьких вулицях. ФОТО

Коти на луцьких вулицях. ФОТО
У Луцьку коти ніжаться під променями липневого сонця, прогулюються серед зелених трав на вуличках Старого міста і жваво граються поряд з шумом вулиць та проспектів.

Про це повідомляє Волинь Online.

Дехто з кмітливих лучан на одній з вуличок Старого міста повісив оголошення про прилаштування кошенят двома мовами – англійською та українською.

Коти на луцьких вулицях. ФОТО
Коти на луцьких вулицях. ФОТО
Коти на луцьких вулицях. ФОТО
Коти на луцьких вулицях. ФОТО
Коти на луцьких вулицях. ФОТО
Коти на луцьких вулицях. ФОТО
Коти на луцьких вулицях. ФОТО
Коти на луцьких вулицях. ФОТО
Коти на луцьких вулицях. ФОТО
Коти на луцьких вулицях. ФОТО
Коти на луцьких вулицях. ФОТО
Коти на луцьких вулицях. ФОТО
Коти на луцьких вулицях. ФОТО
Коти на луцьких вулицях. ФОТО
Коти на луцьких вулицях. ФОТО
Коти на луцьких вулицях. ФОТО
Коти на луцьких вулицях. ФОТО
Коти на луцьких вулицях. ФОТО
Коти на луцьких вулицях. ФОТО
Коти на луцьких вулицях. ФОТО
Коти на луцьких вулицях. ФОТО
Коти на луцьких вулицях. ФОТО
Коти на луцьких вулицях. ФОТО
Коти на луцьких вулицях. ФОТО
Коти на луцьких вулицях. ФОТО
Коти на луцьких вулицях. ФОТО
Коти на луцьких вулицях. ФОТО
Коти на луцьких вулицях. ФОТО
Коти на луцьких вулицях. ФОТО
Коти на луцьких вулицях. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коти, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи безпечний луцький квас. ВІДЕО
30 атовців отримали звання «Почесний громадянин Луцька». ІМЕНА
Літній листопад: чому «лисіють» луцькі каштани. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Межигір’я» почне приносити прибуток
Сьогодні, 02:53
Коти на луцьких вулицях. ФОТО
Сьогодні, 02:06
На порушенні «погорів» водій маршрутки на Волині
Сьогодні, 00:54
На Тернопільщині знайшли масове захоронення вояків УПА
Сьогодні, 00:15
28 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
У Луцьку на стінах будинків оселилися кольорові коти. ФОТО У Луцьку на стінах будинків оселилися кольорові коти. ФОТО
11 вересень, 2015, 11:20
У Луцьку не розминулися вантажівка і легковик У Луцьку не розминулися вантажівка і легковик
27 липень, 21:47
«Украина должна умереть»: що писав в мережі лучанин-«сепаратист» «Украина должна умереть»: що писав в мережі лучанин-«сепаратист»
27 липень, 20:31
Аварія у Луцьку: зіткнулись Volkswagen і Mercedes. ФОТО Аварія у Луцьку: зіткнулись Volkswagen і Mercedes. ФОТО
27 липень, 17:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Межигір’я» почне приносити прибуток
Сьогодні, 02:53
 0
Коти на луцьких вулицях. ФОТО
Сьогодні, 02:06
 0
На порушенні «погорів» водій маршрутки на Волині
Сьогодні, 00:54
 0
На Тернопільщині знайшли масове захоронення вояків УПА
Сьогодні, 00:15
 0
28 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8