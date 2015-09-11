Коти на луцьких вулицях. ФОТО
Сьогодні, 02:06
У Луцьку коти ніжаться під променями липневого сонця, прогулюються серед зелених трав на вуличках Старого міста і жваво граються поряд з шумом вулиць та проспектів.
Про це повідомляє Волинь Online.
Дехто з кмітливих лучан на одній з вуличок Старого міста повісив оголошення про прилаштування кошенят двома мовами – англійською та українською.
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Про це повідомляє Волинь Online.
Дехто з кмітливих лучан на одній з вуличок Старого міста повісив оголошення про прилаштування кошенят двома мовами – англійською та українською.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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