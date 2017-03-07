Волинян навчають заробляти на біорештках





Про це йшлося під час дискусійного круглого столу на тему «Реалізація ефективних біогазових комплексів», який відбувся в приміщенні обласної ради, - інформує



Директор приватного підприємства Сергій Шпак розповів, що він готовий супроводжувати охочих реалізувати проект у підготовці, допомогти із формуванням бізнес-плану, інвестувати до 10% та допомогти залучити дешеві кредити.



«Ми не пропонуємо продаж того чи іншого обладнання, а реалізацію успішного бізнес-проекту, адже самі готові інвестувати до 10%. Ми часто чуємо, що дорого, у нас немає 3 мільйонів, але біогазові проекти цього й не потребують. Дивлячись на європейську практику, ми бачимо, що ті, хто мають відходи, можуть мати лише 30% від необхідної суми для реалізації проекту, решту вдається реалізувати завдяки кредитам та інвестиціям. А інвестицій для біоенергетики чимало, єдине є проблема куди кошти направляти, не вистачає якісних проектів. Навіть ЄБРР до нас звертається з проханням знайти партнерів, тих, кого воно може підтримати.



Під час самої реалізації біогазових комплексів, ми бачимо головні дві проблеми: замовники під час будівництва не дотримуються необхідної технології, хоче зекономити й у результаті отримує лише 20% від потужності установки, або ж навпаки вкладає надто дорогі технології, які дуже довго окуповуються й не мають реального практичного значення. Тому, допомагаючи реалізовувати проекти, ми шукаємо найефективніший варіант для кожного випадку окремо», - пояснив Сергій Шпак.



Зі слів комерційного директора фірми Ольги Сидорчук, впроваджуючи технологічні рішення, для встановлення біогазової установки, пропонують від 3 до 5 варіантів, що дає замовнику змогу обрати комфортний варіант із максимальним економічним ефектом.



Підсумовуючи зустріч, директор департаменту агропромислового розвитку Волинської ОДА Юрій Горбенко розповів, що в області ще немає жодного товаровиробника, який би реалізував у себе біогазовий проект, втім, цим вже зацікавилися.



«Це питання актуальне на сьогодні, особливо для тих товаровиробників, які мають тваринництво. Цією темою вже цікавляться в Рожищенському районі, де є свинокомплекс, Гнідавський цукровий завод та інші. Після конференції нам залишили багато контактів й готові у подальшому надавати супровід. Також восени нас запросили на відкриття проекту у Київській області й ми обов’язково туди запросимо наших аграріїв, щоб особисто побачити ефектвиність біогазових комплексів», - розповів Юрій Горбенко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Виробляти зелену енергію, тепло та добрива закликають волинян фахівці з біогазових комплексів. Експерти наголошують, що для реалізації проекту достатньо мати лише 30% коштів, решту можна отримати як інвестиції чи дешеві кредити.Про це йшлося під час дискусійного круглого столу на тему «Реалізація ефективних біогазових комплексів», який відбувся в приміщенні обласної ради, - інформує Перший Директор приватного підприємстварозповів, що він готовий супроводжувати охочих реалізувати проект у підготовці, допомогти із формуванням бізнес-плану, інвестувати до 10% та допомогти залучити дешеві кредити.«Ми не пропонуємо продаж того чи іншого обладнання, а реалізацію успішного бізнес-проекту, адже самі готові інвестувати до 10%. Ми часто чуємо, що дорого, у нас немає 3 мільйонів, але біогазові проекти цього й не потребують. Дивлячись на європейську практику, ми бачимо, що ті, хто мають відходи, можуть мати лише 30% від необхідної суми для реалізації проекту, решту вдається реалізувати завдяки кредитам та інвестиціям. А інвестицій для біоенергетики чимало, єдине є проблема куди кошти направляти, не вистачає якісних проектів. Навіть ЄБРР до нас звертається з проханням знайти партнерів, тих, кого воно може підтримати.Під час самої реалізації біогазових комплексів, ми бачимо головні дві проблеми: замовники під час будівництва не дотримуються необхідної технології, хоче зекономити й у результаті отримує лише 20% від потужності установки, або ж навпаки вкладає надто дорогі технології, які дуже довго окуповуються й не мають реального практичного значення. Тому, допомагаючи реалізовувати проекти, ми шукаємо найефективніший варіант для кожного випадку окремо», - пояснив Сергій Шпак.Зі слів комерційного директора фірми, впроваджуючи технологічні рішення, для встановлення біогазової установки, пропонують від 3 до 5 варіантів, що дає замовнику змогу обрати комфортний варіант із максимальним економічним ефектом.Підсумовуючи зустріч, директор департаменту агропромислового розвитку Волинської ОДАрозповів, що в області ще немає жодного товаровиробника, який би реалізував у себе біогазовий проект, втім, цим вже зацікавилися.«Це питання актуальне на сьогодні, особливо для тих товаровиробників, які мають тваринництво. Цією темою вже цікавляться в Рожищенському районі, де є свинокомплекс, Гнідавський цукровий завод та інші. Після конференції нам залишили багато контактів й готові у подальшому надавати супровід. Також восени нас запросили на відкриття проекту у Київській області й ми обов’язково туди запросимо наших аграріїв, щоб особисто побачити ефектвиність біогазових комплексів», - розповів Юрій Горбенко.

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