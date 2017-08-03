Незвичні змагання: на Волині відбувся чемпіонат лісорубів. ВІДЕО





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Перед початком змагань лісоруб із Ковельського лісництва Василь Дудка ретельно перевіряє свою бензопилу. Без захисного спорядження до лісу він – ні ногою.



«Дуже багато сухостою, який ріжеться, багато гіляк падають. Це шолом, який треба мати для техніки безпеки, завжди треба його мати в лісі з собою. Як ріжеш дерево, це захисна плівка, щоб не попала в очі всяка деревина і комахи», – пояснює чоловік.



Лісоруб Віталій Крисик вважає свою роботу корисною, каже, є вирубки, що не нищать, а рятують ліс.



«Будь-які культури мають період своєї стиглості і потрібно збирати урожай. Якщо не зрізати дерево — воно просто струхнявіє, зігниє і будуть там розводитися жучки всякі, комахи», – каже Віталій.



Змагання лісорубів відбуваються на 5-ти етапах.



«Бензопила має бути справна, лісоруб має бути одягнений у спецодяг захисний – тіло, ноги й очі. Безпечні умови праці — це найперше. Як спеціаліст-професіонал свого роду, повинен мати основні навички на кожному етапі», – пояснює суддя змагань Борис Бабеляс.



Спочатку лісівники на швидкість міняють ланцюги на бензопилі. Далі – на точність розрізають стовбур дерева. Цей процес називають розкрижуванням.



Валка лісу — найскладніший вид змагань лісорубів. Чоловіки мають чітко визначити, куди впаде дерево.



На місці, куди за підрахунками вальників має впасти дерево, забивають кілки. Вершина майстерності – коли зрубане дерево при падінні забиває кілок у землю.



«На віддалі 15 метрів забивається кілок, в який необхідно попасти. Відхилення від кілка — це є штрафні бали», – каже суддя Андрій Семенюк.



На змаганнях вальників лісу 5-у перемогу поспіль виборов Віталій Крисик. Лісоруб із Городоцького лісництва свій виступ коментує скромно.



Переможець змагань отримав винагороду у 15 тисяч гривень, решта учасників також поїхали додому з призами.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині два десятки лісорубів змагалися за звання найкращого. Щоб пройти випробування, потрібно було на швидкість скласти бензопилу, повалити дерева й розрізати їх на рівні частини.Про це повідомляє 5 канал Перед початком змагань лісоруб із Ковельського лісництваретельно перевіряє свою бензопилу. Без захисного спорядження до лісу він – ні ногою.«Дуже багато сухостою, який ріжеться, багато гіляк падають. Це шолом, який треба мати для техніки безпеки, завжди треба його мати в лісі з собою. Як ріжеш дерево, це захисна плівка, щоб не попала в очі всяка деревина і комахи», – пояснює чоловік.Лісорубвважає свою роботу корисною, каже, є вирубки, що не нищать, а рятують ліс.«Будь-які культури мають період своєї стиглості і потрібно збирати урожай. Якщо не зрізати дерево — воно просто струхнявіє, зігниє і будуть там розводитися жучки всякі, комахи», – каже Віталій.Змагання лісорубів відбуваються на 5-ти етапах.«Бензопила має бути справна, лісоруб має бути одягнений у спецодяг захисний – тіло, ноги й очі. Безпечні умови праці — це найперше. Як спеціаліст-професіонал свого роду, повинен мати основні навички на кожному етапі», – пояснює суддя змаганьСпочатку лісівники на швидкість міняють ланцюги на бензопилі. Далі – на точність розрізають стовбур дерева. Цей процес називають розкрижуванням.Валка лісу — найскладніший вид змагань лісорубів. Чоловіки мають чітко визначити, куди впаде дерево.На місці, куди за підрахунками вальників має впасти дерево, забивають кілки. Вершина майстерності – коли зрубане дерево при падінні забиває кілок у землю.«На віддалі 15 метрів забивається кілок, в який необхідно попасти. Відхилення від кілка — це є штрафні бали», – каже суддяНа змаганнях вальників лісу 5-у перемогу поспіль виборов Віталій Крисик. Лісоруб із Городоцького лісництва свій виступ коментує скромно.Переможець змагань отримав винагороду у 15 тисяч гривень, решта учасників також поїхали додому з призами.

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