Без світла, газу і води: умови в луцькому гуртожитку
Сьогодні, 08:26
У луцькому гуртожитку уже три роки люди живуть без світла, газу і тепла.
Про це повідомляє ВРД НСТУ.
Люди змушені їсти готувати при свічках, влітку миються на вулиці, а взимку мерзнуть.
Причину журналісти намагалися дізнатися у Луцькій міській раді і у власниці цього приміщення, де проживають люди.
Подробиці ситуації – у відеосюжеті.
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Про це повідомляє ВРД НСТУ.
Люди змушені їсти готувати при свічках, влітку миються на вулиці, а взимку мерзнуть.
Причину журналісти намагалися дізнатися у Луцькій міській раді і у власниці цього приміщення, де проживають люди.
Подробиці ситуації – у відеосюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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