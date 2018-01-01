Без світла, газу і води: умови в луцькому гуртожитку

три роки люди живуть без світла, газу і тепла.



Про це повідомляє



Люди змушені їсти готувати при свічках, влітку миються на вулиці, а взимку мерзнуть.



Причину журналісти намагалися дізнатися у Луцькій міській раді і у власниці цього приміщення, де проживають люди.



Подробиці ситуації – у відеосюжеті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У луцькому гуртожитку ужебез світла, газу і тепла.Про це повідомляє ВРД НСТУ Люди змушені їсти готувати при свічках, влітку миються на вулиці, а взимку мерзнуть.Причину журналісти намагалися дізнатися у Луцькій міській раді і у власниці цього приміщення, де проживають люди.Подробиці ситуації – у відеосюжеті.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію