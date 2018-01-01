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Без світла, газу і води: умови в луцькому гуртожитку

Без світла, газу і води: умови в луцькому гуртожитку
У луцькому гуртожитку уже три роки люди живуть без світла, газу і тепла.

Про це повідомляє ВРД НСТУ.

Люди змушені їсти готувати при свічках, влітку миються на вулиці, а взимку мерзнуть.

Причину журналісти намагалися дізнатися у Луцькій міській раді і у власниці цього приміщення, де проживають люди.

Подробиці ситуації – у відеосюжеті.


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Теги: гуртожиток, проблема, Луцьк
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