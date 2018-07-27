«Межигір’я» почне приносити прибуток





Про це повідомляє



«6 червня 2018 року прийнято ухвалу Печерського районного суду міста Києва про передачу в управління раніше арештованого рухомого майна, що знаходиться на території «Межигіря», – уточнив співрозмовник в АРМА.



Водночас, в Агентстві поки не можуть дати відповідь, чи все заарештоване майно їм передали. Це буде встановлено на місці, після того, як остаточно отримають резиденцію в управління.



«Це ми будемо перевіряти під час приймання від прокурорів», – пояснив співрозмовник Української правди.



Як відомо, Нацагентство реалізує активи, заарештовані у кримінальному провадженні, з метою збереження чи збільшення їхньої економічної вартості.



Для цього АРМА проводить аукціон, на якому обирає компанію-управителя. У разі скасування арешту майно повертають власнику.



Нагадаємо, майно резиденції «Межигір'я» заарештували три роки тому, в липні 2015 року. Земельні ділянки суд передав державі 2017 року – тоді суд визнав недійними договори, відповідно до яких резиденцію 2007 року вивели з держвласності.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В управління Нацагентства з розшуку та менеджменту активів передали нерухоме майно «Межигір'я».Про це повідомляє Українська правда «6 червня 2018 року прийнято ухвалу Печерського районного суду міста Києва про передачу в управління раніше арештованого рухомого майна, що знаходиться на території «Межигіря», – уточнив співрозмовник в АРМА.Водночас, в Агентстві поки не можуть дати відповідь, чи все заарештоване майно їм передали. Це буде встановлено на місці, після того, як остаточно отримають резиденцію в управління.«Це ми будемо перевіряти під час приймання від прокурорів», – пояснив співрозмовник Української правди.Як відомо, Нацагентство реалізує активи, заарештовані у кримінальному провадженні, з метою збереження чи збільшення їхньої економічної вартості.Для цього АРМА проводить аукціон, на якому обирає компанію-управителя. У разі скасування арешту майно повертають власнику.Нагадаємо, майно резиденції «Межигір'я» заарештували три роки тому, в липні 2015 року. Земельні ділянки суд передав державі 2017 року – тоді суд визнав недійними договори, відповідно до яких резиденцію 2007 року вивели з держвласності.

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