вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Суд арештував екс-президента Вірменії

Суд арештував екс-президента Вірменії
Суд Єревана прийняв рішення про арешт на 2 місяці екс-президента Вірменії Роберта Кочаряна.

Про це повідомляє 24 канал.

Суд проходив у справі про розгін акцій протесту 1 березня 2008 року.

«Суд ухвалив рішення про арешт. Більше цього сказати не можу. Все інше представимо на завтрашній прес-конференції», – наголосив адвокат Арам Орбелян.

Екс-президентові Вірменії Роберту Кочаряну пред'явлено звинувачення в поваленні конституційного ладу в рамках справи про розгін акцій протесту 1-2 березня 2008 року. Акції протесту проти підсумків президентських виборів, на яких переміг Серж Саргсян, вилилися 1-2 березня 2008 року в безлади та зіткнення. В результаті загинули 10 осіб, понад 200 були поранені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, Вірменія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи безпечний луцький квас. ВІДЕО
30 атовців отримали звання «Почесний громадянин Луцька». ІМЕНА
Літній листопад: чому «лисіють» луцькі каштани. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Податок на нерухомість: що робити з новими платіжками
Сьогодні, 04:49
Суд арештував екс-президента Вірменії
Сьогодні, 03:41
«Межигір’я» почне приносити прибуток
Сьогодні, 02:53
Коти на луцьких вулицях. ФОТО
Сьогодні, 02:06
На порушенні «погорів» водій маршрутки на Волині
Сьогодні, 00:54
Схожі новини
Через хабар луцькому патрульному чоловік 3 роки сидітиме за ґратами Через хабар луцькому патрульному чоловік 3 роки сидітиме за ґратами
25 липень, 15:57
Полон у квартирі: засудили лучанина, який знущався над жінкою та її дітьми Полон у квартирі: засудили лучанина, який знущався над жінкою та її дітьми
25 липень, 14:15
Помирились і забули: на Волині судили чоловіка, який сокирою побив товариша Помирились і забули: на Волині судили чоловіка, який сокирою побив товариша
24 липень, 15:33
На Волині судили «чорного археолога» На Волині судили «чорного археолога»
24 липень, 12:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Податок на нерухомість: що робити з новими платіжками
Сьогодні, 04:49
 0
Суд арештував екс-президента Вірменії
Сьогодні, 03:41
 0
«Межигір’я» почне приносити прибуток
Сьогодні, 02:53
 0
Коти на луцьких вулицях. ФОТО
Сьогодні, 02:06
 0
На порушенні «погорів» водій маршрутки на Волині
Сьогодні, 00:54
 0
Медіа
відео
1/8