Суд арештував екс-президента Вірменії

Роберта Кочаряна.



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Суд проходив у справі про розгін акцій протесту 1 березня 2008 року.



«Суд ухвалив рішення про арешт. Більше цього сказати не можу. Все інше представимо на завтрашній прес-конференції», – наголосив адвокат Арам Орбелян.



Екс-президентові Вірменії Роберту Кочаряну пред'явлено звинувачення в поваленні конституційного ладу в рамках справи про розгін акцій протесту 1-2 березня 2008 року. Акції протесту проти підсумків президентських виборів, на яких переміг Серж Саргсян, вилилися 1-2 березня 2008 року в безлади та зіткнення. В результаті загинули 10 осіб, понад 200 були поранені.



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