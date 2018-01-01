Суд арештував екс-президента Вірменії
Сьогодні, 03:41
Суд Єревана прийняв рішення про арешт на 2 місяці екс-президента Вірменії Роберта Кочаряна.
Про це повідомляє 24 канал.
Суд проходив у справі про розгін акцій протесту 1 березня 2008 року.
«Суд ухвалив рішення про арешт. Більше цього сказати не можу. Все інше представимо на завтрашній прес-конференції», – наголосив адвокат Арам Орбелян.
Екс-президентові Вірменії Роберту Кочаряну пред'явлено звинувачення в поваленні конституційного ладу в рамках справи про розгін акцій протесту 1-2 березня 2008 року. Акції протесту проти підсумків президентських виборів, на яких переміг Серж Саргсян, вилилися 1-2 березня 2008 року в безлади та зіткнення. В результаті загинули 10 осіб, понад 200 були поранені.
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Про це повідомляє 24 канал.
Суд проходив у справі про розгін акцій протесту 1 березня 2008 року.
«Суд ухвалив рішення про арешт. Більше цього сказати не можу. Все інше представимо на завтрашній прес-конференції», – наголосив адвокат Арам Орбелян.
Екс-президентові Вірменії Роберту Кочаряну пред'явлено звинувачення в поваленні конституційного ладу в рамках справи про розгін акцій протесту 1-2 березня 2008 року. Акції протесту проти підсумків президентських виборів, на яких переміг Серж Саргсян, вилилися 1-2 березня 2008 року в безлади та зіткнення. В результаті загинули 10 осіб, понад 200 були поранені.
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