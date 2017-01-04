Податок на нерухомість: що робити з новими платіжками





Жителька міста Миронівка на Київщині Галина Гончарова таке повідомлення на отримала вперше, - йдеться в сюжеті



За будинок вона нічого не платила – він зареєстрований на двох дітей. Сплатила лише за надлишкові метри власної квартири 254 гривні – по 18 гривень 70 копійок за квадратний метр. «У нас вийшло з чоловіком не так багато, всього до 300 квадратів виходить, по 150 на одну дитину сплачувати не потрібно. Я сплачую тільки за квартиру», - пояснила вона.



Податок сплачується, тільки якщо квартира має площу в понад 60 квадратних метрів, а будинок площею в понад 120 квадратних метрів. Усі надлишкові площі оподатковуються згідно з чинною ставкою, котру обирають самостійно органи місцевої влади – до 1,5% від мінімальної заробітної плати. Наприклад, один понадпільговий квадратний метр житла в столиці коштує 24 гривні. Найдорожчий у Харкові – 48 гривень. В Одесі це 32 гривні, у Львові – 16.



Але це ще не все. Якщо ви є власником так званої елітної нерухомості – слід буде доплатити. Тож таким людям слід очікувати на дві квитанції. Якщо будинок має площу понад 500 квадратних метрів, а квартира понад 300 квадратних метрів, то ще є стала сума, яка додається до розрахункового податку – це 25 тисяч на кожен об’єкт. Податок на нерухомість сплачується впродовж 60 днів від дня отримання повідомлення від Державної фіскальної служби. Цього року такі квитанції люди одержали до 1 липня.



«Якщо фізична особа не отримала рішення-повідомлення, то це означає, що її нерухомість не введена в базу нерухомих прав. Фізична особа може прийти до центру обслуговування і надасти відповідні документи. І на підставі цих документів буде винесено рішення-повідомлення. Якщо воно не надійшло, жодних обов’язків щодо сплати в цьому році у вас нема, допоки вам воно не дійде», - пояснила голова столичної ДФС Людмила Демченко.



Вона демонструє власне рішення-повідомлення, котре отримала від своїх же колег, та зізнається, що за квартиру та будинок заплатила 21 тисячу гривень податку. Цього року ДФС відправила понад 45 тисяч квитанцій на 129 мільйонів гривень.



«Звертайте, будь ласка, увагу на той факт, що коли ви навіть не отримали рішення-повідомлення, а воно повернулося з відміткою до податкової служби, то податкова служба вносить цю інформацію в базу даних і через десять днів сума стає, як сума податкового боргу», - застерегла вона.



Експерти ж переконують, що на податку на нерухомість можна заощадити – наприклад, купувати квартиру в тому регіоні, де ставка податку найменша, або розбити один об’єкт на частки, тому що кожний власник сплачує лише тільки за ту частку, яка йому належить. Також податок можуть не сплачувати діти-сироти, багатодітні родини, учасники бойових дій, діти з особливими потребами, яких виховує тільки один із батьків, дитбудинки сімейного типу, релігійні організації, дитсадки, школи.







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