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У місті на Волині вночі масово крадуть люки

У місті на Волині вночі масово крадуть люки
У Горохові за одну ніч зникло 17 каналізаційних люків.

Про це повідомляє Волинь нова.

За одну ніч невідомі поцупили люки на вулицях Садовій, Котляревського, Січових Стрільців, Князя Володимира.

Начальник Горохівського ВУЖКГ Степан Білозір повідомив, що впродовж ночі у місті вкрали 17 люків. Один такий вартує від 2200 до 2600 гривень.


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Теги: люки, крадіжка, Горохів
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