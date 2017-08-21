У місті на Волині вночі масово крадуть люки





Про це повідомляє



За одну ніч невідомі поцупили люки на вулицях Садовій, Котляревського, Січових Стрільців, Князя Володимира.



Начальник Горохівського ВУЖКГ Степан Білозір повідомив, що впродовж ночі у місті вкрали 17 люків. Один такий вартує від 2200 до 2600 гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Горохові за одну ніч зникло 17 каналізаційних люків.Про це повідомляє Волинь нова За одну ніч невідомі поцупили люки на вулицях Садовій, Котляревського, Січових Стрільців, Князя Володимира.Начальник Горохівського ВУЖКГповідомив, що впродовж ночі у місті вкрали 17 люків. Один такий вартує від 2200 до 2600 гривень.

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