Польща, Норвегія, Білорусь: звідки туристи їдуть у Володимир





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За словами наукового співробітника ДІКЗ «Стародавній Володимир» Орисі Вознюк, за травень та червень 2018 року вони провели екскурсії для 300 туристів. Ще для 150 людей екскурсії були безкоштовними, оскільки вони належать до таких пільгових категорій як учасники АТО, діти-сироти.



"Це в основному великі екскурсійні групи, що складаються з дітей або студентів. Маємо цьогоріч багато туристів зі Львова. Не оминають княжий град іноземні туристи. Вже побували в нас екскурсії з Польщі, Норвегії та Білорусії. Бачимо захопливі погляди гостей міста, коли вони споглядають велич Успенського собору. Багатьох зацікавлює Василівська церква та її внутрішнє наповнення", - каже Орися Вознюк.



До мінусів міста туристи зараховують центральну площу й те, що немає закладів харчування, які б могли швидко обслуговувати великі туристичні групи.



Науковий співробітник Володимир-Волинського історичного музею Богдан Янович каже, що основні туристи – це учні, студенти і просто громадяни України, які приїжджають з Луцька, Львова, Києва, Рівного, Ковеля, Черкас, Нововолинська, Одеси та інших міст і сіл України. Інколи бувають поляки, але все ж туристів з-за кордону не так багато.



"Туристи є різні. Одні приїздять до Володимира-Волинського, щоб побачити місто, де жили їхні пращури. Місто цікаве туристам, які захоплюються історією Київської Русі, Галицько-Волинського князівства, й тим, яких ваблять старі намолені церкви, собори, монастирі, чудотворні багатовікові ікони", - каже він.



Наприклад, Василівська церква – єдиний у світі храм, який нагадує квітку з вісьмома пелюстками, там є ікона Божої Матері 16 століття, біля неї одужували хворі люди. Поблизу церкви похований священик Даміан Герштанський, одна з його доньок була відомою оперною співачкою, виступала в українській опері у Вашингтоні, дружила з Федором Шаляпіним.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Близько двох тисяч туристів з початку року вже побували у Володимирі-Волинському.Про це повідомляє Місто вечірнє За словами наукового співробітника ДІКЗ «Стародавній Володимир», за травень та червень 2018 року вони провели екскурсії для 300 туристів. Ще для 150 людей екскурсії були безкоштовними, оскільки вони належать до таких пільгових категорій як учасники АТО, діти-сироти."Це в основному великі екскурсійні групи, що складаються з дітей або студентів. Маємо цьогоріч багато туристів зі Львова. Не оминають княжий град іноземні туристи. Вже побували в нас екскурсії з Польщі, Норвегії та Білорусії. Бачимо захопливі погляди гостей міста, коли вони споглядають велич Успенського собору. Багатьох зацікавлює Василівська церква та її внутрішнє наповнення", - каже Орися Вознюк.До мінусів міста туристи зараховують центральну площу й те, що немає закладів харчування, які б могли швидко обслуговувати великі туристичні групи.Науковий співробітник Володимир-Волинського історичного музеюкаже, що основні туристи – це учні, студенти і просто громадяни України, які приїжджають з Луцька, Львова, Києва, Рівного, Ковеля, Черкас, Нововолинська, Одеси та інших міст і сіл України. Інколи бувають поляки, але все ж туристів з-за кордону не так багато."Туристи є різні. Одні приїздять до Володимира-Волинського, щоб побачити місто, де жили їхні пращури. Місто цікаве туристам, які захоплюються історією Київської Русі, Галицько-Волинського князівства, й тим, яких ваблять старі намолені церкви, собори, монастирі, чудотворні багатовікові ікони", - каже він.Наприклад, Василівська церква – єдиний у світі храм, який нагадує квітку з вісьмома пелюстками, там є ікона Божої Матері 16 століття, біля неї одужували хворі люди. Поблизу церкви похований священик, одна з його доньок була відомою оперною співачкою, виступала в українській опері у Вашингтоні, дружила з

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