Дощ із грозою: погода у Луцьку у неділю, 29 липня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора.
У другій половині дня очікується дощ із грозою. Температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла.
Вітер - східний та північно-східний, 1.8-2.6 метрів за секунду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У другій половині дня очікується дощ із грозою. Температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла.
Вітер - східний та північно-східний, 1.8-2.6 метрів за секунду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Дощ із грозою: погода у Луцьку у неділю, 29 липня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку відремонтують пам'ятник-каплицю
Сьогодні, 19:30
Польща, Норвегія, Білорусь: звідки туристи їдуть у Володимир
Сьогодні, 18:41
Волинські волонтери відправили джип бійцям на передову. ФОТО
Сьогодні, 17:52