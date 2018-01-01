Дощ із грозою: погода у Луцьку у неділю, 29 липня





У другій половині дня очікується дощ із грозою. Температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла.



Вітер - східний та північно-східний, 1.8-2.6 метрів за секунду.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора.У другій половині дня очікується дощ із грозою. Температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла.Вітер - східний та північно-східний, 1.8-2.6 метрів за секунду.

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