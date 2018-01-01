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Дощ із грозою: погода у Луцьку у неділю, 29 липня

Дощ із грозою: погода у Луцьку у неділю, 29 липня
У Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора.

У другій половині дня очікується дощ із грозою. Температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла.

Вітер - східний та північно-східний, 1.8-2.6 метрів за секунду.


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Теги: погода, прогноз
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