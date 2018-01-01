Від танцюриста до пауерліфтера: історія життя луцького тренера. ФОТО

Луцький тренерподілився історією свого життя. Чоловік встиг спробувати себе в різних амплуа: танцюриста, вокаліста, телеведучого, коуча.Про це він написав у Facebook.За словами Олега Хом'яка, у 5 років він почав займатися в ансамблі народного танцю «Радість». Потім - у «Волинянці»."13 років життя це було невід‘ємною частиною мене. Репетиції, концерти, міжнародні фестивалі... Потім пауерліфтинг. Він швидко перехопив пальму першості і тримає досі. Тренування, підготовка спортсменів до різних змагань, від рівня чемпіонату області,до чемпіонату світу", - зауважив спортсмен.Також певний час Олег Хом'як захоплювався музикою у був вокалістом рок-гурту «Шквал». Мав досвід роботи на телебаченні."Зараз почав проводити семінари з мотивації, надзвичайно захопило. Тренером працюю з 2005 і це саме те, що приносить задоволення і життєву енергію. Проведення ранкових недільних тренувань дає усвідомлення того, що чимось корисний для людей. А дві донечки ніколи не дадуть зупинитись чи опустити руки, бо не маю на це права!" - наголосив чоловік.Він відзначив, що завжди займався тим, що любив і пробував все, що хотів спробувати.