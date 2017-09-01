Волинський фотограф «упіймав» грайливу пташку. ФОТО

Максим Рудік поділився світлинами мініатюрної пташки.



Фото він опублікував на своїй сторінці у Facebook.



За словами фотографа, на знімках - самка сорокопуда тернового.



"Такий собі мініатюрний пернатий хижак", - зауважив Максим Рудік.



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