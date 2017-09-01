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Волинський фотограф «упіймав» грайливу пташку. ФОТО

Волинський фотограф «упіймав» грайливу пташку. ФОТО
Волинський фотограф Максим Рудік поділився світлинами мініатюрної пташки.

Фото він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

За словами фотографа, на знімках - самка сорокопуда тернового.

"Такий собі мініатюрний пернатий хижак", - зауважив Максим Рудік.
Волинський фотограф «упіймав» грайливу пташку. ФОТО
Волинський фотограф «упіймав» грайливу пташку. ФОТО
Волинський фотограф «упіймав» грайливу пташку. ФОТО

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Теги: фото, Максим Рудік, птахи
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