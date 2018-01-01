Як розбудовують перший «космічний» житловий комплекс на Волині. ФОТО*
Сьогодні, 11:21
У Луцьку активно триває будівництво житлового комплексу «Супернова», названого в честь найяскравіших зірок галактики.
Про це повідомляє Перший.
Зводить його будівельна компанія «Інвестор». Наразі зданий другий будинок, у третьому облаштовують під’їзди та сходові клітки, тривають художні роботи.
У першому також триває облаштування під’їздів. Біля трьох будинках завершуються роботи з благоустрою.
У четвертому будинку починають мурувати дев’ятий поверх.
У п’ятому – облаштовують фундамент. В останньому будинку кілька місяців тому запустили продаж квартир.
До речі, затишок та тепло взимку в оселях житлового комплексу забезпечать вікна від волинської компанії «Атлант плюс» та радіатори від німецького виробника «Kermi».
Нагадаємо, у ЖК «Супернова» можна придбати квартири в іпотеку, адже будівельна компанія «Інвестор» має спільні іпотечні програми з «Кредобанком», а віднедавна і з ПриватБанком.
Якщо ви хочете мешкати в одній з цих новобудов, звертайтесь у відділ продажів за телефонами:
096 030 20 10
095 030 20 10
або ж за адресою:
м. Луцьк, вул. Цегельна, 28
Сайт: www.investor.lutsk.ua
E-mail: [email protected] та [email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/investorlutsk/ і https://www.facebook.com/supernova.lutsk/
Instagram: bud.investor
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Про це повідомляє Перший.
Зводить його будівельна компанія «Інвестор». Наразі зданий другий будинок, у третьому облаштовують під’їзди та сходові клітки, тривають художні роботи.
У першому також триває облаштування під’їздів. Біля трьох будинках завершуються роботи з благоустрою.
У четвертому будинку починають мурувати дев’ятий поверх.
У п’ятому – облаштовують фундамент. В останньому будинку кілька місяців тому запустили продаж квартир.
До речі, затишок та тепло взимку в оселях житлового комплексу забезпечать вікна від волинської компанії «Атлант плюс» та радіатори від німецького виробника «Kermi».
Нагадаємо, у ЖК «Супернова» можна придбати квартири в іпотеку, адже будівельна компанія «Інвестор» має спільні іпотечні програми з «Кредобанком», а віднедавна і з ПриватБанком.
Якщо ви хочете мешкати в одній з цих новобудов, звертайтесь у відділ продажів за телефонами:
096 030 20 10
095 030 20 10
або ж за адресою:
м. Луцьк, вул. Цегельна, 28
Сайт: www.investor.lutsk.ua
E-mail: [email protected] та [email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/investorlutsk/ і https://www.facebook.com/supernova.lutsk/
Instagram: bud.investor
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
сповзе в гнідавське болото 100 процентів
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