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Як розбудовують перший «космічний» житловий комплекс на Волині. ФОТО*

Як розбудовують перший «космічний» житловий комплекс на Волині. ФОТО*
У Луцьку активно триває будівництво житлового комплексу «Супернова», названого в честь найяскравіших зірок галактики.

Про це повідомляє Перший.

Зводить його будівельна компанія «Інвестор». Наразі зданий другий будинок, у третьому облаштовують під’їзди та сходові клітки, тривають художні роботи.
Як розбудовують перший «космічний» житловий комплекс на Волині. ФОТО*
Як розбудовують перший «космічний» житловий комплекс на Волині. ФОТО*

У першому також триває облаштування під’їздів. Біля трьох будинках завершуються роботи з благоустрою.
Перші три будинки ЖК «Супернова» практично готові
Перші три будинки ЖК «Супернова» практично готові

У четвертому будинку починають мурувати дев’ятий поверх.
Четвертий будинок ЖК «Супернова»
Четвертий будинок ЖК «Супернова»

У п’ятому – облаштовують фундамент. В останньому будинку кілька місяців тому запустили продаж квартир.
П’ятий будинок ЖК «Супернова»
П’ятий будинок ЖК «Супернова»

До речі, затишок та тепло взимку в оселях житлового комплексу забезпечать вікна від волинської компанії «Атлант плюс» та радіатори від німецького виробника «Kermi».

Нагадаємо, у ЖК «Супернова» можна придбати квартири в іпотеку, адже будівельна компанія «Інвестор» має спільні іпотечні програми з «Кредобанком», а віднедавна і з ПриватБанком.
Як розбудовують перший «космічний» житловий комплекс на Волині. ФОТО*

Якщо ви хочете мешкати в одній з цих новобудов, звертайтесь у відділ продажів за телефонами:

096 030 20 10

095 030 20 10

або ж за адресою:

м. Луцьк, вул. Цегельна, 28

Сайт: www.investor.lutsk.ua

E-mail: [email protected] та [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/investorlutsk/ і https://www.facebook.com/supernova.lutsk/

Instagram: bud.investor

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Теги: Інвестор, Супернова
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