Як розбудовують перший «космічний» житловий комплекс на Волині. ФОТО*





Про це повідомляє



Зводить його будівельна компанія «Інвестор». Наразі зданий другий будинок, у третьому облаштовують під’їзди та сходові клітки, тривають художні роботи.



У першому також триває облаштування під’їздів. Біля трьох будинках завершуються роботи з благоустрою.

Перші три будинки ЖК «Супернова» практично готові

У четвертому будинку починають мурувати дев’ятий поверх.

Четвертий будинок ЖК «Супернова»

У п’ятому – облаштовують фундамент. В останньому будинку кілька місяців тому запустили продаж квартир.

П’ятий будинок ЖК «Супернова»

До речі, затишок та тепло взимку в оселях житлового комплексу забезпечать вікна від волинської компанії «Атлант плюс» та радіатори від німецького виробника «Kermi».



Нагадаємо, у ЖК «Супернова» можна придбати квартири в іпотеку, адже будівельна компанія «Інвестор» має спільні іпотечні програми з «Кредобанком», а віднедавна і з ПриватБанком.



Якщо ви хочете мешкати в одній з цих новобудов, звертайтесь у відділ продажів за телефонами:



096 030 20 10



095 030 20 10



або ж за адресою:



м. Луцьк, вул. Цегельна, 28



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку активно триває будівництво житлового комплексу «Супернова» , названого в честь найяскравіших зірок галактики.Про це повідомляє Перший Зводить його будівельна компанія «Інвестор». Наразі зданий другий будинок, у третьому облаштовують під’їзди та сходові клітки, тривають художні роботи.У першому також триває облаштування під’їздів. Біля трьох будинках завершуються роботи з благоустрою.У четвертому будинку починають мурувати дев’ятий поверх.У п’ятому – облаштовують фундамент. В останньому будинку кілька місяців тому запустили продаж квартир.До речі, затишок та тепло взимку в оселях житлового комплексу забезпечать вікна від волинської компанії «Атлант плюс» та радіатори від німецького виробника «Kermi».Нагадаємо, у ЖК «Супернова» можна придбати квартири в іпотеку, адже будівельна компанія «Інвестор» має спільні іпотечні програми з «Кредобанком», а віднедавна і з ПриватБанком.E-mail: [email protected] та [email protected] Facebook: https://www.facebook.com/investorlutsk/ і https://www.facebook.com/supernova.lutsk/Instagram: bud.investor

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