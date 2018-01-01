У Луцьку відремонтують пам'ятник-каплицю





Про це пишуть



Договір про виконання робіт департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради підписав із ПП «Форест-Україна» 25 липня.



Підприємство зобов’язується провести роботи протягом липня-серпня цього року, а у випадку виявлення дефектів, пов’язаних із неналежною якістю надання послуг, – усунути їх за власний рахунок.



Загалом ремонт обійдеться у 169,084 тисячі гривень.

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