У Луцьку відремонтують пам'ятник-каплицю
Сьогодні, 19:30
У Луцьку відремонтують пам’ятник на честь незалежності України, що на Київському майдані.
Про це пишуть Волинські новини.
Договір про виконання робіт департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради підписав із ПП «Форест-Україна» 25 липня.
Підприємство зобов’язується провести роботи протягом липня-серпня цього року, а у випадку виявлення дефектів, пов’язаних із неналежною якістю надання послуг, – усунути їх за власний рахунок.
Загалом ремонт обійдеться у 169,084 тисячі гривень.
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Про це пишуть Волинські новини.
Договір про виконання робіт департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради підписав із ПП «Форест-Україна» 25 липня.
Підприємство зобов’язується провести роботи протягом липня-серпня цього року, а у випадку виявлення дефектів, пов’язаних із неналежною якістю надання послуг, – усунути їх за власний рахунок.
Загалом ремонт обійдеться у 169,084 тисячі гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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