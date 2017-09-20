Волинянин похизувався грибним «уловом». ФОТО

Павло Марходей похвалився чималим грибним "уловом".



Про це він написав у Facebook.



"Свято святом, а грибочки чекати не люблять", - зауважив він.



Два відра красноголовців чоловік назбирав 28 липня.







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