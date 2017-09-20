Волинянин похизувався грибним «уловом». ФОТО
Сьогодні, 13:02
Волинянин Павло Марходей похвалився чималим грибним "уловом".
Про це він написав у Facebook.
"Свято святом, а грибочки чекати не люблять", - зауважив він.
Два відра красноголовців чоловік назбирав 28 липня.
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Про це він написав у Facebook.
"Свято святом, а грибочки чекати не люблять", - зауважив він.
Два відра красноголовців чоловік назбирав 28 липня.
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Коментарі 2
Ось і розпочалось тихе полювання
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