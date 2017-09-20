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Волинянин похизувався грибним «уловом». ФОТО

Волинянин похизувався грибним «уловом». ФОТО
Волинянин Павло Марходей похвалився чималим грибним "уловом".

Про це він написав у Facebook.

"Свято святом, а грибочки чекати не люблять", - зауважив він.

Два відра красноголовців чоловік назбирав 28 липня.
Волинянин похизувався грибним «уловом». ФОТО
Волинянин похизувався грибним «уловом». ФОТО
Волинянин похизувався грибним «уловом». ФОТО
Волинянин похизувався грибним «уловом». ФОТО
Волинянин похизувався грибним «уловом». ФОТО



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Теги: гриби, тихе полювання
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Коментарі 2
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Ось і розпочалось тихе полювання
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Грибний рік напевно буде
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