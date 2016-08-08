У Володимирі священики і парафіяни УПЦ МП покинули святкові заходи через вірш Шевченка. ВІДЕО





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28-29 липня місто Володимир-Волинський святкує свою 1030 річницю і з цієї нагоди у місті відбувається ряд святкових заходів.



Зранку, 29-го липня, у парку “Слов’янський” біля пам’ятника князю Володимиру зібралися священики міста для святкової літургії. Однак святкування закінчилося неочікувано, адже прихожани та священики Успенського собору обурилися віршу, який вийшов цитувати житель міста.



Служителям Московського патріархату не сподобався вірш, який читав Дмитро Себій, володимирський активіст та борець за незалежність України. Чоловік зачитав присутнім твір Тараса Шевченка “І мертвим, і живим, і ненародженим…”.



Уже під завершення вірша священики московського патріархату забрали ікону Божої Матері та почали співати церковні пісні та йти в напрямку храму через парк. Прихожани дещо емоційніше сприйняли твір, дехто перехрещував декламатора, хтось плював в його сторону, а хтось казав, що він “нечиста сила”.



У цей же час священики і прихожани Київського патріархату підтримати декламатора оплесками. А в кінці пролунало “Слава Україні – Героям Слава!”.



Якось залагодити ситуацію спробував міський голова Петро Саганюк, який взявши мікрофон, звернувся до всіх з проханням обійтися в ці дні без політики.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському парафіяни та священики УПЦ МП покинули святкові заходи під час декламування вірша Тараса Шевченка.Про це повідомляє БУГ 28-29 липня місто Володимир-Волинський святкує свою 1030 річницю і з цієї нагоди у місті відбувається ряд святкових заходів.Зранку, 29-го липня, у парку “Слов’янський” біля пам’ятника князю Володимиру зібралися священики міста для святкової літургії. Однак святкування закінчилося неочікувано, адже прихожани та священики Успенського собору обурилися віршу, який вийшов цитувати житель міста.Служителям Московського патріархату не сподобався вірш, який читав, володимирський активіст та борець за незалежність України. Чоловік зачитав присутнім твір Тараса Шевченка “І мертвим, і живим, і ненародженим…”.Уже під завершення вірша священики московського патріархату забрали ікону Божої Матері та почали співати церковні пісні та йти в напрямку храму через парк. Прихожани дещо емоційніше сприйняли твір, дехто перехрещував декламатора, хтось плював в його сторону, а хтось казав, що він “нечиста сила”.У цей же час священики і прихожани Київського патріархату підтримати декламатора оплесками. А в кінці пролунало “Слава Україні – Героям Слава!”.Якось залагодити ситуацію спробував міський голова, який взявши мікрофон, звернувся до всіх з проханням обійтися в ці дні без політики.

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