На території волинського нацпарку облаштували «болотяну» стежку. ФОТО





Про це йдеться на сторінці нацпарку у Facebook.



Екологічна стежка розташована у селі Сваловичі Любешівського району Волині.



Уздовж маршруту встановили інформаційні аншлаги та вказівники, з яких можна дізнатися про формування та цінність боліт, про мешканців водойм, про різні сторони життя комарів, про вимірювання віку різних порід дерев тощо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території національного природного парку «Прип’ять-Стохід» облаштували екологічну стежку «Ойкум – край великих боліт».Про це йдеться на сторінці нацпарку у Facebook.Екологічна стежка розташована у селі Сваловичі Любешівського району Волині.Уздовж маршруту встановили інформаційні аншлаги та вказівники, з яких можна дізнатися про формування та цінність боліт, про мешканців водойм, про різні сторони життя комарів, про вимірювання віку різних порід дерев тощо.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію