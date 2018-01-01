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На території волинського нацпарку облаштували «болотяну» стежку. ФОТО

На території волинського нацпарку облаштували «болотяну» стежку. ФОТО
На території національного природного парку «Прип’ять-Стохід» облаштували екологічну стежку «Ойкум – край великих боліт».

Про це йдеться на сторінці нацпарку у Facebook.

Екологічна стежка розташована у селі Сваловичі Любешівського району Волині.

Уздовж маршруту встановили інформаційні аншлаги та вказівники, з яких можна дізнатися про формування та цінність боліт, про мешканців водойм, про різні сторони життя комарів, про вимірювання віку різних порід дерев тощо.

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Теги: природа, екологічна стежка, Сваловичі
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