На Волині побільшало умисних вбивств





Про це йдеться у



У регіоні спостерігається покращання криміногенної ситуації, зниження на 18,3 % облікованих злочинів (з 6464 до 5281), рівня кримінальних правопорушень на 10 тисяч населення (з 62,1 до 50,9) і він суттєво нижчий, як у державі (66,5).



Зниження злочинності відбулось майже в усіх районах і містах області, серед них найбільше на території Шацького (з 94 до 53, або на 43,6 %), Ковельського (з 256 до 145, або на 43,4 %), Маневицького (з 197 до 138, або на 29,9 %), Іваничівського (з 151 до 110, або на 27,2 %), Любешівського (з 120 до 89, або на 25,8 %) районів, а також в обласному центрі (з 2313 до 1789, або на 22,7 %).



На Волині за 6 місяців скоїли менше тяжких злочинів, злочинів проти життя та здоров’я особи, проти власності.



Скоротилась кількість злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (на 16,5 %).



Зменшилась кількість правопорушень, вчинених у стані алкогольного сп’яніння (на 2,8%), вчинених особами, які раніше їх вчиняли (на 7,5 %).



Водночас у регіоні збільшилась кількість умисних вбивств, умисних тяжких тілесних ушкоджень, у тому числі тих, що спричинили смерть потерпілих, розбійних нападів. Також зросла кількість злочинів, вчинених групою осіб, адже число правопорушень, вчинених особами, які раніше їх вчиняли, збільшилось на третину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині покращилася криміногенна ситуація, однак зросла кількість умисних вбивств та умисних тяжких тілесних ушкоджень.Про це йдеться у інформації про результати діяльності органів прокуратури Волинської області у І півріччі 2018 року.У регіоні спостерігається покращання криміногенної ситуації, зниження на 18,3 % облікованих злочинів (з 6464 до 5281), рівня кримінальних правопорушень на 10 тисяч населення (з 62,1 до 50,9) і він суттєво нижчий, як у державі (66,5).Зниження злочинності відбулось майже в усіх районах і містах області, серед них найбільше на території Шацького (з 94 до 53, або на 43,6 %), Ковельського (з 256 до 145, або на 43,4 %), Маневицького (з 197 до 138, або на 29,9 %), Іваничівського (з 151 до 110, або на 27,2 %), Любешівського (з 120 до 89, або на 25,8 %) районів, а також в обласному центрі (з 2313 до 1789, або на 22,7 %).На Волині за 6 місяців скоїли менше тяжких злочинів, злочинів проти життя та здоров’я особи, проти власності.Скоротилась кількість злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (на 16,5 %).Зменшилась кількість правопорушень, вчинених у стані алкогольного сп’яніння (на 2,8%), вчинених особами, які раніше їх вчиняли (на 7,5 %).Водночас у регіоні збільшилась кількість умисних вбивств, умисних тяжких тілесних ушкоджень, у тому числі тих, що спричинили смерть потерпілих, розбійних нападів. Також зросла кількість злочинів, вчинених групою осіб, адже число правопорушень, вчинених особами, які раніше їх вчиняли, збільшилось на третину.

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