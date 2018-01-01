Курсанти луцького «політеху» склали присягу. ФОТО
Сьогодні, 14:45
Курсанти першого випуску кафедри військової підготовки Луцького національного технічного університету склали присягу.
Про це у Facebook написав ректор вишу Петро Савчук.
"Символічно, що це відбулось у День хрещення України-Русі.
Дякую усім, хто долучився до підготовки офіцерів та сприяє підвищенню обороноздатності країни. Бажаю курсантам з честю нести звання офіцера і служити в мирній Україні!" - зауважив Петро Савчук.
Загалом присягнули на вірність українському народу 72 курсанти.
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Про це у Facebook написав ректор вишу Петро Савчук.
"Символічно, що це відбулось у День хрещення України-Русі.
Дякую усім, хто долучився до підготовки офіцерів та сприяє підвищенню обороноздатності країни. Бажаю курсантам з честю нести звання офіцера і служити в мирній Україні!" - зауважив Петро Савчук.
Загалом присягнули на вірність українському народу 72 курсанти.
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