вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курсанти луцького «політеху» склали присягу. ФОТО

Курсанти луцького «політеху» склали присягу. ФОТО
Курсанти першого випуску кафедри військової підготовки Луцького національного технічного університету склали присягу.

Про це у Facebook написав ректор вишу Петро Савчук.

"Символічно, що це відбулось у День хрещення України-Русі.
Дякую усім, хто долучився до підготовки офіцерів та сприяє підвищенню обороноздатності країни. Бажаю курсантам з честю нести звання офіцера і служити в мирній Україні!" - зауважив Петро Савчук.

Загалом присягнули на вірність українському народу 72 курсанти.
Курсанти луцького «політеху» склали присягу. ФОТО
Курсанти луцького «політеху» склали присягу. ФОТО
Курсанти луцького «політеху» склали присягу. ФОТО
Курсанти луцького «політеху» склали присягу. ФОТО
Курсанти луцького «політеху» склали присягу. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курсанти, ЛНТУ, випускний
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи безпечний луцький квас. ВІДЕО
30 атовців отримали звання «Почесний громадянин Луцька». ІМЕНА
Літній листопад: чому «лисіють» луцькі каштани. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повідомили, у яких районах Волині пиячать найбільше
Сьогодні, 15:20
Курсанти луцького «політеху» склали присягу. ФОТО
Сьогодні, 14:45
У Володимирі священики і парафіяни УПЦ МП покинули святкові заходи через вірш Шевченка. ВІДЕО
Сьогодні, 13:47
У центрі Луцька завалилося дерево. ФОТО
Сьогодні, 13:42
Волинянин похизувався грибним «уловом». ФОТО
Сьогодні, 13:02
Схожі новини
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
13 липень, 15:32
У Луцькому НТУ стартувало вступне випробування для майбутніх архітекторів У Луцькому НТУ стартувало вступне випробування для майбутніх архітекторів
21 липень, 19:24
«Надихає саме життя»: у Луцьку відкрили яскраву виставку картин. ФОТО «Надихає саме життя»: у Луцьку відкрили яскраву виставку картин. ФОТО
13 липень, 17:31
У луцькому «політесі» відкрили Центр професійного консультування У луцькому «політесі» відкрили Центр професійного консультування
13 липень, 16:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Повідомили, у яких районах Волині пиячать найбільше
Сьогодні, 15:20
 0
Курсанти луцького «політеху» склали присягу. ФОТО
Сьогодні, 14:45
 0
У Володимирі священики і парафіяни УПЦ МП покинули святкові заходи через вірш Шевченка. ВІДЕО
Сьогодні, 13:47
 0
У центрі Луцька завалилося дерево. ФОТО
Сьогодні, 13:42
 0
Волинянин похизувався грибним «уловом». ФОТО
Сьогодні, 13:02
 0
Медіа
відео
1/8