Курсанти луцького «політеху» склали присягу. ФОТО





Про це у Facebook написав ректор вишу Петро Савчук.



"Символічно, що це відбулось у День хрещення України-Русі.

Дякую усім, хто долучився до підготовки офіцерів та сприяє підвищенню обороноздатності країни. Бажаю курсантам з честю нести звання офіцера і служити в мирній Україні!" - зауважив Петро Савчук.



Загалом присягнули на вірність українському народу 72 курсанти.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курсанти першого випуску кафедри військової підготовки Луцького національного технічного університету склали присягу.Про це у Facebook написав ректор вишу"Символічно, що це відбулось у День хрещення України-Русі.Дякую усім, хто долучився до підготовки офіцерів та сприяє підвищенню обороноздатності країни. Бажаю курсантам з честю нести звання офіцера і служити в мирній Україні!" - зауважив Петро Савчук.Загалом присягнули на вірність українському народу 72 курсанти.

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