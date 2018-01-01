Повідомили, у яких районах Волині пиячать найбільше





Про це стало відомо під час круглого столу «Алкоголізм. Шляхи вирішення проблеми», який провели 27 липня з нагоди 29-ої річниці Клубу анонімних алкоголіків, пише



Лікар обласного центру здоров’я Сергій Левчук зазначив, що на Волині алкогольна залежність зростає. За його словами, найбільше алкозалежних за півроку 2018 року є у Ратнівському, Ківерцівському та Любешівському районах.



Головна лікарка лікувально-профілактичного закладу «Волинський обласний госпіталь ветеранів війни» Тетяна Масікова розповіла, що з такою проблемою стикаються й бійці.



«Можливо, це якийсь захисний механізм, щоб побороти цей посттравматичний стресовий розлад. Повертаються хлопці з надзвичайно великими проблемами. Зазвичай це старші чоловіки, бо з молодих страждають одиниці. В основному алкозалежністю страждають хлопці від 35 років і старші», – повідомила Тетяна Масікова.



Представниця управління освіти додала, що великий вплив на поширення цієї хвороби – це реклама, яка наразі є доступною.



«Зараз вона кругом: в телевізорі, на вулиці, в Інтернеті. Діти можуть побачити, що це нібито весело. Також ми не можемо відкидати те, що відбувається в сім’ях. Часто батьки вживають алкоголь, а це бачать їхні діти.Я працюю з дітьми-сиротами та напівсиротами, до мене звертаються батьки, які хочуть побачити своїх дітей. Важко з ними вести мову, якщо вони на підпитку. Завжди є виправдання, що їм важко і немає грошей, а держава за них не піклується, проте те, що вони самі за собою не дивляться, це не важливо», - відзначила лікар.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині за півроку у трьох районах зафіксували найбільше алкозалежних.Про це стало відомо під час круглого столу «Алкоголізм. Шляхи вирішення проблеми», який провели 27 липня з нагоди 29-ої річниці Клубу анонімних алкоголіків, пише Район.Ківерці Лікар обласного центру здоров’язазначив, що на Волині алкогольна залежність зростає. За його словами, найбільше алкозалежних за півроку 2018 року є у Ратнівському, Ківерцівському та Любешівському районах.Головна лікарка лікувально-профілактичного закладу «Волинський обласний госпіталь ветеранів війни»розповіла, що з такою проблемою стикаються й бійці.«Можливо, це якийсь захисний механізм, щоб побороти цей посттравматичний стресовий розлад. Повертаються хлопці з надзвичайно великими проблемами. Зазвичай це старші чоловіки, бо з молодих страждають одиниці. В основному алкозалежністю страждають хлопці від 35 років і старші», – повідомила Тетяна Масікова.Представниця управління освіти додала, що великий вплив на поширення цієї хвороби – це реклама, яка наразі є доступною.«Зараз вона кругом: в телевізорі, на вулиці, в Інтернеті. Діти можуть побачити, що це нібито весело. Також ми не можемо відкидати те, що відбувається в сім’ях. Часто батьки вживають алкоголь, а це бачать їхні діти.Я працюю з дітьми-сиротами та напівсиротами, до мене звертаються батьки, які хочуть побачити своїх дітей. Важко з ними вести мову, якщо вони на підпитку. Завжди є виправдання, що їм важко і немає грошей, а держава за них не піклується, проте те, що вони самі за собою не дивляться, це не важливо», - відзначила лікар.

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