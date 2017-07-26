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Кулінарний батл та оригінальні смаколики: як «Lutsk Food Fest» дивує гостей. ФОТО

Кулінарний батл та оригінальні смаколики: як «Lutsk Food Fest» дивує гостей. ФОТО
Попри дощову погоду, на території замку Любарта у Луцьку із неабияким розмахом стартував восьмий гастрономічний фестиваль «Lutsk Food Fest».

Перший день дійства, 28 липня, порадував лучан та гостей міста смачними делікатесами, цікавими конкурсами і лекторіями.

Тих, хто не злякалися дощу і таки зважився завітати на гастрономічний фестиваль, Луцький замок зустрічав смачними стравами. Уже традиційно «Lutsk Food Fest» зібрав учасників та гостей із усієї країни. Серед чималої кількості яток з апетитними смаколиками та прохолодними напоями знайти частування на свій смак зміг би кожен.
Кулінарний батл та оригінальні смаколики: як «Lutsk Food Fest» дивує гостей. ФОТО
Кулінарний батл та оригінальні смаколики: як «Lutsk Food Fest» дивує гостей. ФОТО

Гастрономічний фестиваль пропонував чималий вибір м’ясних делікатесів, солодощів, частувань для дітей різних кухонь світу.
Кулінарний батл та оригінальні смаколики: як «Lutsk Food Fest» дивує гостей. ФОТО
Кулінарний батл та оригінальні смаколики: як «Lutsk Food Fest» дивує гостей. ФОТО

Окрім традиційних страв, тут можна було «запастися» оригінальним соусами, топінгами, та навіть чипсами із сушених фруктів.
Кулінарний батл та оригінальні смаколики: як «Lutsk Food Fest» дивує гостей. ФОТО

Розважальна частина фестивалю також була насиченою – просто на території замку у віртуальній зоні «рубалися» затяті прихильники відеоігор, поряд разом із гончарем зацікавлено ліпили посуд із глини, а трохи далі розкинулася зона для дітей.
Кулінарний батл та оригінальні смаколики: як «Lutsk Food Fest» дивує гостей. ФОТО

Малечу тут забавляв "Смугастий носоріг", окрім того, дітлахи залюбки розмальовували фігурки та розмальовки, а дівчаткам виплітали яскраві зачіски та робили кольоровий бодіарт.
Кулінарний батл та оригінальні смаколики: як «Lutsk Food Fest» дивує гостей. ФОТО

Поки гості фестивалю "окупували" фуд-корти та фотозони, у центрі площі сільськогосподарське господарство «Ідна» влаштувало справжній кулінарний батл – трьох добровольців із глядачів запросили позмагатися у вправності приготування м’яса. Тож новоспечені кухарі на очах у глядачів смажили та пекли м'ясо, яким потім частували гостей дійства. Переможця обирали за найгучнішими оплесками. Ним став Масим Шегедин із Торчина.
Кулінарний батл та оригінальні смаколики: як «Lutsk Food Fest» дивує гостей. ФОТО

«Ми готували курячі крильця і реберця на грилі, використовуючи різні спеції. Я користувався сіллю, перцем, лимонним соком, соєвим соусом та часником – я вибрав прості і смачні інгридієнти, нічого не вигадував із різними спеціями, аби було смачно і просто», розповів хлопець. Він поділився, що за освітою - хімік, тому любить працювати на кухні, уявляючи, що це міні-лабораторія. Коронна страва хлопця – шашлик. Та, на його думку, перемогти вдалося завдяки підтримці коханої дівчини. Тож, отримавши цілий ящик ковбаси від «Ідни», пара взялася разом частувати нею "фудфестівців".
Кулінарний батл та оригінальні смаколики: як «Lutsk Food Fest» дивує гостей. ФОТО

Тим часом, у зоні інтелектуального відпочинку «Розмови зі смаком» розпочали з гутірки з фітнес-тренером Оленою Чирук. Тут охочі могли послухати рецепти корисних та легких страв – солодощів, салатів, – які адже ніяк не "відображаються" на талії. Після приготування слухачі дегустували власноруч зроблені цукерки із фініків та горіхів, а також салат із горіхів, авокадо та руколи.
Кулінарний батл та оригінальні смаколики: як «Lutsk Food Fest» дивує гостей. ФОТО
Кулінарний батл та оригінальні смаколики: як «Lutsk Food Fest» дивує гостей. ФОТО

Попри хмари, які раз-у-раз оточували замок, літній дощ не розлякав фестивальників – сховавшись від негоди під наметами, після теплої зливи люди далі частуватися делікатесами на «Lutsk Food Fest».

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Теги: Lutsk Food Fest, їжа
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