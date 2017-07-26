Кулінарний батл та оригінальні смаколики: як «Lutsk Food Fest» дивує гостей. ФОТО

Попри дощову погоду, на території замку Любарта у Луцьку із неабияким розмахом стартував восьмий гастрономічний фестиваль «Lutsk Food Fest».Перший день дійства, 28 липня, порадував лучан та гостей міста смачними делікатесами, цікавими конкурсами і лекторіями.Тих, хто не злякалися дощу і таки зважився завітати на гастрономічний фестиваль, Луцький замок зустрічав смачними стравами. Уже традиційно «Lutsk Food Fest» зібрав учасників та гостей із усієї країни. Серед чималої кількості яток з апетитними смаколиками та прохолодними напоями знайти частування на свій смак зміг би кожен.Гастрономічний фестиваль пропонував чималий вибір м’ясних делікатесів, солодощів, частувань для дітей різних кухонь світу.Окрім традиційних страв, тут можна було «запастися» оригінальним соусами, топінгами, та навіть чипсами із сушених фруктів.Розважальна частина фестивалю також була насиченою – просто на території замку у віртуальній зоні «рубалися» затяті прихильники відеоігор, поряд разом із гончарем зацікавлено ліпили посуд із глини, а трохи далі розкинулася зона для дітей.Малечу тут забавляв "Смугастий носоріг", окрім того, дітлахи залюбки розмальовували фігурки та розмальовки, а дівчаткам виплітали яскраві зачіски та робили кольоровий бодіарт.Поки гості фестивалю "окупували" фуд-корти та фотозони, у центрі площі сільськогосподарське господарство «Ідна» влаштувало справжній кулінарний батл – трьох добровольців із глядачів запросили позмагатися у вправності приготування м’яса. Тож новоспечені кухарі на очах у глядачів смажили та пекли м'ясо, яким потім частували гостей дійства. Переможця обирали за найгучнішими оплесками. Ним ставіз Торчина.«Ми готували курячі крильця і реберця на грилі, використовуючи різні спеції. Я користувався сіллю, перцем, лимонним соком, соєвим соусом та часником – я вибрав прості і смачні інгридієнти, нічого не вигадував із різними спеціями, аби було смачно і просто», розповів хлопець. Він поділився, що за освітою - хімік, тому любить працювати на кухні, уявляючи, що це міні-лабораторія. Коронна страва хлопця – шашлик. Та, на його думку, перемогти вдалося завдяки підтримці коханої дівчини. Тож, отримавши цілий ящик ковбаси від «Ідни», пара взялася разом частувати нею "фудфестівців".Тим часом, у зоні інтелектуального відпочинку «Розмови зі смаком» розпочали з гутірки з фітнес-тренером. Тут охочі могли послухати рецепти корисних та легких страв – солодощів, салатів, – які адже ніяк не "відображаються" на талії. Після приготування слухачі дегустували власноруч зроблені цукерки із фініків та горіхів, а також салат із горіхів, авокадо та руколи.Попри хмари, які раз-у-раз оточували замок, літній дощ не розлякав фестивальників – сховавшись від негоди під наметами, після теплої зливи люди далі частуватися делікатесами на «Lutsk Food Fest».