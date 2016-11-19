На луцькому фесті презентували новий італійський напій. ФОТО*

У рамках «Lutsk Food Fest» лучанам та гостям міста презентували новий напій від торгової марки NOVELLINA.Дегустацію ігристого вина «Spritz&Roll» влаштували 28 липня у зоні інтелектуального відпочинку «Розмови зі смаком».Новий продукт «Spritz&Roll» зовсім нещодавно з’явився на українському ринку. Просто з італійського заводу, де ігристі вина виготовляють ще з 1897 року, до Луцька доставили напій, який чудово підходить для літніх коктейлів.Основною «фішкою» напою є його особливий складник – лікер апероль, який надає «Spritz&Roll» неповторного смаку, а особливу гірчинку додають пряні трави.Маркетолог ТМ NOVELLINAрозповіла про секрет приготування коктейлю зі «Spritz&Roll», який вже став трендовим напоєм найгучніших вечірок.«Півбокалу має бути льоду обов’язково. Далі додають апельсин. Цим напоєм, на відміну від вина, келих наповнюють повністю», - розповіла Рудень. Тим часом, бармен вже розкладав у стакани лід та розливав напій насиченого коралового кольору.«Подобається, що не дуже солодкий, бо я не люблю солодке. Відчувається присмак цитрусовх», - зауважила, якій одній із перших поталанило скуштувати напій.Опісля продегустувати нове питво змогли усі охочі.Окрім того, NOVELLINA оголосила конкурс у соцмережах для гостей гастрономічного фестивалю – ті, хто сфотографується на тлі банерів торгової марки або з її продукцією, зможуть безкоштовно скуштувати коктейль з італійської новинки. Придбати «Spritz&Roll» вже незабаром можна буде у продуктових мережах.