На луцькому фесті презентували новий італійський напій. ФОТО*
Сьогодні, 21:17
У рамках «Lutsk Food Fest» лучанам та гостям міста презентували новий напій від торгової марки NOVELLINA.
Дегустацію ігристого вина «Spritz&Roll» влаштували 28 липня у зоні інтелектуального відпочинку «Розмови зі смаком».
Новий продукт «Spritz&Roll» зовсім нещодавно з’явився на українському ринку. Просто з італійського заводу, де ігристі вина виготовляють ще з 1897 року, до Луцька доставили напій, який чудово підходить для літніх коктейлів.
Основною «фішкою» напою є його особливий складник – лікер апероль, який надає «Spritz&Roll» неповторного смаку, а особливу гірчинку додають пряні трави.
Маркетолог ТМ NOVELLINA Анна Рудень розповіла про секрет приготування коктейлю зі «Spritz&Roll», який вже став трендовим напоєм найгучніших вечірок.
«Півбокалу має бути льоду обов’язково. Далі додають апельсин. Цим напоєм, на відміну від вина, келих наповнюють повністю», - розповіла Рудень. Тим часом, бармен вже розкладав у стакани лід та розливав напій насиченого коралового кольору.
«Подобається, що не дуже солодкий, бо я не люблю солодке. Відчувається присмак цитрусовх», - зауважила Катерина, якій одній із перших поталанило скуштувати напій.
Опісля продегустувати нове питво змогли усі охочі.
Окрім того, NOVELLINA оголосила конкурс у соцмережах для гостей гастрономічного фестивалю – ті, хто сфотографується на тлі банерів торгової марки або з її продукцією, зможуть безкоштовно скуштувати коктейль з італійської новинки. Придбати «Spritz&Roll» вже незабаром можна буде у продуктових мережах.
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Дегустацію ігристого вина «Spritz&Roll» влаштували 28 липня у зоні інтелектуального відпочинку «Розмови зі смаком».
Новий продукт «Spritz&Roll» зовсім нещодавно з’явився на українському ринку. Просто з італійського заводу, де ігристі вина виготовляють ще з 1897 року, до Луцька доставили напій, який чудово підходить для літніх коктейлів.
Основною «фішкою» напою є його особливий складник – лікер апероль, який надає «Spritz&Roll» неповторного смаку, а особливу гірчинку додають пряні трави.
Маркетолог ТМ NOVELLINA Анна Рудень розповіла про секрет приготування коктейлю зі «Spritz&Roll», який вже став трендовим напоєм найгучніших вечірок.
«Півбокалу має бути льоду обов’язково. Далі додають апельсин. Цим напоєм, на відміну від вина, келих наповнюють повністю», - розповіла Рудень. Тим часом, бармен вже розкладав у стакани лід та розливав напій насиченого коралового кольору.
«Подобається, що не дуже солодкий, бо я не люблю солодке. Відчувається присмак цитрусовх», - зауважила Катерина, якій одній із перших поталанило скуштувати напій.
Опісля продегустувати нове питво змогли усі охочі.
Окрім того, NOVELLINA оголосила конкурс у соцмережах для гостей гастрономічного фестивалю – ті, хто сфотографується на тлі банерів торгової марки або з її продукцією, зможуть безкоштовно скуштувати коктейль з італійської новинки. Придбати «Spritz&Roll» вже незабаром можна буде у продуктових мережах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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