вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На луцькому фесті презентували новий італійський напій. ФОТО*

На луцькому фесті презентували новий італійський напій. ФОТО*
У рамках «Lutsk Food Fest» лучанам та гостям міста презентували новий напій від торгової марки NOVELLINA.

Дегустацію ігристого вина «Spritz&Roll» влаштували 28 липня у зоні інтелектуального відпочинку «Розмови зі смаком».

Новий продукт «Spritz&Roll» зовсім нещодавно з’явився на українському ринку. Просто з італійського заводу, де ігристі вина виготовляють ще з 1897 року, до Луцька доставили напій, який чудово підходить для літніх коктейлів.

Основною «фішкою» напою є його особливий складник – лікер апероль, який надає «Spritz&Roll» неповторного смаку, а особливу гірчинку додають пряні трави.
На луцькому фесті презентували новий італійський напій. ФОТО*

Маркетолог ТМ NOVELLINA Анна Рудень розповіла про секрет приготування коктейлю зі «Spritz&Roll», який вже став трендовим напоєм найгучніших вечірок.
На луцькому фесті презентували новий італійський напій. ФОТО*

«Півбокалу має бути льоду обов’язково. Далі додають апельсин. Цим напоєм, на відміну від вина, келих наповнюють повністю», - розповіла Рудень. Тим часом, бармен вже розкладав у стакани лід та розливав напій насиченого коралового кольору.
На луцькому фесті презентували новий італійський напій. ФОТО*

«Подобається, що не дуже солодкий, бо я не люблю солодке. Відчувається присмак цитрусовх», - зауважила Катерина, якій одній із перших поталанило скуштувати напій.
На луцькому фесті презентували новий італійський напій. ФОТО*

Опісля продегустувати нове питво змогли усі охочі.
На луцькому фесті презентували новий італійський напій. ФОТО*
На луцькому фесті презентували новий італійський напій. ФОТО*

Окрім того, NOVELLINA оголосила конкурс у соцмережах для гостей гастрономічного фестивалю – ті, хто сфотографується на тлі банерів торгової марки або з її продукцією, зможуть безкоштовно скуштувати коктейль з італійської новинки. Придбати «Spritz&Roll» вже незабаром можна буде у продуктових мережах.
На луцькому фесті презентували новий італійський напій. ФОТО*
На луцькому фесті презентували новий італійський напій. ФОТО*
На луцькому фесті презентували новий італійський напій. ФОТО*
На луцькому фесті презентували новий італійський напій. ФОТО*
На луцькому фесті презентували новий італійський напій. ФОТО*
На луцькому фесті презентували новий італійський напій. ФОТО*
На луцькому фесті презентували новий італійський напій. ФОТО*
На луцькому фесті презентували новий італійський напій. ФОТО*
На луцькому фесті презентували новий італійський напій. ФОТО*
На луцькому фесті презентували новий італійський напій. ФОТО*
На луцькому фесті презентували новий італійський напій. ФОТО*
На луцькому фесті презентували новий італійський напій. ФОТО*
На луцькому фесті презентували новий італійський напій. ФОТО*
На луцькому фесті презентували новий італійський напій. ФОТО*
На луцькому фесті презентували новий італійський напій. ФОТО*
На луцькому фесті презентували новий італійський напій. ФОТО*
На луцькому фесті презентували новий італійський напій. ФОТО*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: NOVELLINA, дегустація, напій
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи безпечний луцький квас. ВІДЕО
30 атовців отримали звання «Почесний громадянин Луцька». ІМЕНА
Літній листопад: чому «лисіють» луцькі каштани. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Допоможіть почути світ: маленька волинянка потребує допомоги. ВІДЕО
Сьогодні, 22:05
На Волині посадили чоловіка, який поцупив піджак з орденами
Сьогодні, 21:43
На луцькому фесті презентували новий італійський напій. ФОТО*
Сьогодні, 21:17
На Волині побільшало умисних вбивств
Сьогодні, 20:41
Дощ із грозою: погода у Луцьку у неділю, 29 липня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Чи безпечний луцький квас. ВІДЕО Чи безпечний луцький квас. ВІДЕО
26 липень, 15:00
У Луцьку відкрили новий магазин «Сирне королівство»* У Луцьку відкрили новий магазин «Сирне королівство»*
19 листопад, 2016, 09:00
Власник луцького ресторану пригощає переможців конкурсу. ФОТО Власник луцького ресторану пригощає переможців конкурсу. ФОТО
20 липень, 2015, 19:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Допоможіть почути світ: маленька волинянка потребує допомоги. ВІДЕО
Сьогодні, 22:05
 0
На Волині посадили чоловіка, який поцупив піджак з орденами
Сьогодні, 21:43
 0
На луцькому фесті презентували новий італійський напій. ФОТО*
Сьогодні, 21:17
 0
На Волині побільшало умисних вбивств
Сьогодні, 20:41
 0
Дощ із грозою: погода у Луцьку у неділю, 29 липня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8