На Волині посадили чоловіка, який поцупив піджак з орденами
Сьогодні, 21:43
На Волині чоловіка, який у селі Коритниця Локачинського району викрав піджак з медалями та орденами Великої Вітчизняної війни, засудили до 2,6 років тюрми.
Про це йдеться у вироку Локачинського районного суду Волинської області від 20 липня, - інформують Волинські Новини.
Як вдалося встановити під час судового засідання, 4 січня 2018 року обвинувачений, перебуваючи у приміщенні будинку, що розташований у селі Коритниця Локачинського району та належить потерпілому, викрав чорний чоловічий жакет із 13 нагородними медалями часів Великої Вітчизняної війни, двома нагрудним знаками, двома орденами часів та кишеньковим годинником марки «Молния», чим спричинив потерпілому збитків на суму 2 тисячі 174 гривні.
Допитаний у судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину та не оспорював фактичних обставин злочину.
Отож, суд визнав його винним та призначив покарання у виді 2 років 6 місяців позбавлення волі.
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Про це йдеться у вироку Локачинського районного суду Волинської області від 20 липня, - інформують Волинські Новини.
Як вдалося встановити під час судового засідання, 4 січня 2018 року обвинувачений, перебуваючи у приміщенні будинку, що розташований у селі Коритниця Локачинського району та належить потерпілому, викрав чорний чоловічий жакет із 13 нагородними медалями часів Великої Вітчизняної війни, двома нагрудним знаками, двома орденами часів та кишеньковим годинником марки «Молния», чим спричинив потерпілому збитків на суму 2 тисячі 174 гривні.
Допитаний у судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину та не оспорював фактичних обставин злочину.
Отож, суд визнав його винним та призначив покарання у виді 2 років 6 місяців позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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