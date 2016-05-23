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«Волинь» перемогла «Металіст»

«Волинь» перемогла «Металіст»
Луцька «Волинь» обіграла харківську команду «Металіст 1925» - червоно-білі трумфували із рахунком 2:0.

Матч відбувся на луцькому стадіоні «Авангард» у суботу, 28 липня, пишуть на сайті ФК «Волинь».

Справжня зав’язка гри сталася на 33-й хвилині. Після не зовсім точного прострілу Сіаваша Хагназарі захисник гостей не зумів впоратися з м'ячем, який опинився у Дениса Кожанова.абуть, найактивніший на полі перший новачок «Волині» цього літа одразу ж підробив м’яч та без шансів для голкіпера спрямував його у ближній кут воріт практично з лінії карної зони – 1:0.

Кульмінацією поєдинку стала 76-а хвилина гри. Подача зі стандарту від Дениса Кожанова залетіла прямісінько на лінію воротарського майданчика «Металіста 1925», звідки Міха Горопевшек ногою переправив його повз голкіпера – 2:0.

До слова, це друга перемога волинян у сезоні та 800-та в історії команди в офіційних матчах.

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Теги: Волинь, футбол, перемога
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Коментарі 1
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Друзі, по перше, фото,яке ви поставили на сайт під цією новиною датується 2015 роком. Ці гравці вже забули, що грали за Волинь.
По-друге, Волинь виграла не в Металіста, а в клубу Металіст-1925. Клуб Металіст уже немає, адже його власник мудак Курченко втік із баблом на Росію.
Крім того, вичитайте новину на предмет помилок.
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