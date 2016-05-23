«Волинь» перемогла «Металіст»

Луцька «Волинь» обіграла харківську команду «Металіст 1925» - червоно-білі трумфували із рахунком 2:0.Матч відбувся на луцькому стадіоні «Авангард» у суботу, 28 липня, пишуть на сайті ФК «Волинь».Справжня зав’язка гри сталася на 33-й хвилині. Після не зовсім точного прострілузахисник гостей не зумів впоратися з м'ячем, який опинився у.абуть, найактивніший на полі перший новачок «Волині» цього літа одразу ж підробив м’яч та без шансів для голкіпера спрямував його у ближній кут воріт практично з лінії карної зони – 1:0.Кульмінацією поєдинку стала 76-а хвилина гри. Подача зі стандарту від Дениса Кожанова залетіла прямісінько на лінію воротарського майданчика «Металіста 1925», звідкиногою переправив його повз голкіпера – 2:0.До слова, це друга перемога волинян у сезоні та 800-та в історії команди в офіційних матчах.