Після чарки – ніж у груди: подробиці кривавої сварки на Волині





Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду Волинської області від 18 липня, - повідомляють



Як вдалося встановити під час судового засіданні, 31 грудня 2017 року обвинувачений у стані алкогольного сп'яніння, перебуваючи у будинку за місцем свого фактичного проживання, під час конфлікту зі своїм двоюрідним братом взяв зі столу в кухні ніж та навмисне вдарив родича у грудну клітку. Внаслідок чого потерпілому було заподіяно тілесні ушкодження у вигляді проникаючого колото-різаного поранення. За ступенем тяжкості дані ушкодження відносяться до категорії тяжких тілесних за ознакою небезпеки для життя.



Допитаний у судовому засіданні обвинувачений визнав свою вину. Своєю чергою, потерпілий, який є двоюрідним братом обвинуваченого, наголосив, що претензій до брата він не має, тож просив призначити йому покарання не пов'язане з позбавленням волі.



Відтак, суд визнав волинянина винним та призначив покарання у виді 5 років позбавлення волі. Однак, на підставі ст. 75 КК України, замінив покарання умовним терміном строком на 3 роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Засудили волинянина, який напідпитку посварився із двоюрідним братом та всадив йому ножа в груди.Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду Волинської області від 18 липня, - повідомляють Волинські Новини. Як вдалося встановити під час судового засіданні, 31 грудня 2017 року обвинувачений у стані алкогольного сп'яніння, перебуваючи у будинку за місцем свого фактичного проживання, під час конфлікту зі своїм двоюрідним братом взяв зі столу в кухні ніж та навмисне вдарив родича у грудну клітку. Внаслідок чого потерпілому було заподіяно тілесні ушкодження у вигляді проникаючого колото-різаного поранення. За ступенем тяжкості дані ушкодження відносяться до категорії тяжких тілесних за ознакою небезпеки для життя.Допитаний у судовому засіданні обвинувачений визнав свою вину. Своєю чергою, потерпілий, який є двоюрідним братом обвинуваченого, наголосив, що претензій до брата він не має, тож просив призначити йому покарання не пов'язане з позбавленням волі.Відтак, суд визнав волинянина винним та призначив покарання у виді 5 років позбавлення волі. Однак, на підставі ст. 75 КК України, замінив покарання умовним терміном строком на 3 роки.

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