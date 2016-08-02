На Волині хочуть облаштувати індустріальний парк

У селі Мощена Люблинецької ОТГ у Ковельському районі хочуть створити індустріальний парк.У районі готуються до участі представників району у бізнес-форумі «Волинь-інвест 2018», що відбудеться 21 вересня у Луцьку, - йдеться на сторінці Ковельської РДА у мережі Facebook.Після озвучення ідеї сторння індустріального парку відбулася низка робочих нарад, на яких проаналізували можливість презентації цієї пропозиції на форумі інвесторів та окреслили етапи підготовки відповідної земельної ділянки: організаційні, юридичні та господарські аспекти.Наступним етапом у роботі стане зустріч із колегами з інших місцевостей області, які мають позитивний досвід за згаданим напрямком.