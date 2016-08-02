На Волині хочуть облаштувати індустріальний парк
Сьогодні, 05:15
У селі Мощена Люблинецької ОТГ у Ковельському районі хочуть створити індустріальний парк.
У районі готуються до участі представників району у бізнес-форумі «Волинь-інвест 2018», що відбудеться 21 вересня у Луцьку, - йдеться на сторінці Ковельської РДА у мережі Facebook.
Після озвучення ідеї сторння індустріального парку відбулася низка робочих нарад, на яких проаналізували можливість презентації цієї пропозиції на форумі інвесторів та окреслили етапи підготовки відповідної земельної ділянки: організаційні, юридичні та господарські аспекти.
Наступним етапом у роботі стане зустріч із колегами з інших місцевостей області, які мають позитивний досвід за згаданим напрямком.
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У районі готуються до участі представників району у бізнес-форумі «Волинь-інвест 2018», що відбудеться 21 вересня у Луцьку, - йдеться на сторінці Ковельської РДА у мережі Facebook.
Після озвучення ідеї сторння індустріального парку відбулася низка робочих нарад, на яких проаналізували можливість презентації цієї пропозиції на форумі інвесторів та окреслили етапи підготовки відповідної земельної ділянки: організаційні, юридичні та господарські аспекти.
Наступним етапом у роботі стане зустріч із колегами з інших місцевостей області, які мають позитивний досвід за згаданим напрямком.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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