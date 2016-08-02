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На Волині хочуть облаштувати індустріальний парк

На Волині хочуть облаштувати індустріальний парк
У селі Мощена Люблинецької ОТГ у Ковельському районі хочуть створити індустріальний парк.

У районі готуються до участі представників району у бізнес-форумі «Волинь-інвест 2018», що відбудеться 21 вересня у Луцьку, - йдеться на сторінці Ковельської РДА у мережі Facebook.

Після озвучення ідеї сторння індустріального парку відбулася низка робочих нарад, на яких проаналізували можливість презентації цієї пропозиції на форумі інвесторів та окреслили етапи підготовки відповідної земельної ділянки: організаційні, юридичні та господарські аспекти.

Наступним етапом у роботі стане зустріч із колегами з інших місцевостей області, які мають позитивний досвід за згаданим напрямком.

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Теги: Люблинець, парк, проект
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