Центр волинського міста засяє вогнями





Про це пише



Міський голова Горохова Віктор Годик розглянув безліч варіантів міського освітлення центральної площі. Але, порадившись з колективом, перевагу віддали ліхтарям, які виготовляють в обласному центрі.



До слова, опори у ліхтарів справді унікальні та ексклюзивні. Тепер горохівчани мають естетичну насолоду від споглядання казкових витворів з металу.



Через погану погоду не можуть швидше закінчити реконструкцію площі Незалежності, однак незабаром вже розпочнуть вкладати бруківку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центральній частині Горохова втановили нові ліхтарі, які виготовляли у Луцьку. Незабаром також завершать реконструкцію площі Незалежності.Про це пише Район. Горохів. Міський голова Гороховарозглянув безліч варіантів міського освітлення центральної площі. Але, порадившись з колективом, перевагу віддали ліхтарям, які виготовляють в обласному центрі.До слова, опори у ліхтарів справді унікальні та ексклюзивні. Тепер горохівчани мають естетичну насолоду від споглядання казкових витворів з металу.Через погану погоду не можуть швидше закінчити реконструкцію площі Незалежності, однак незабаром вже розпочнуть вкладати бруківку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію