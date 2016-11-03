Центр волинського міста засяє вогнями
Сьогодні, 03:36
У центральній частині Горохова втановили нові ліхтарі, які виготовляли у Луцьку. Незабаром також завершать реконструкцію площі Незалежності.
Про це пише Район. Горохів.
Міський голова Горохова Віктор Годик розглянув безліч варіантів міського освітлення центральної площі. Але, порадившись з колективом, перевагу віддали ліхтарям, які виготовляють в обласному центрі.
До слова, опори у ліхтарів справді унікальні та ексклюзивні. Тепер горохівчани мають естетичну насолоду від споглядання казкових витворів з металу.
Через погану погоду не можуть швидше закінчити реконструкцію площі Незалежності, однак незабаром вже розпочнуть вкладати бруківку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Район. Горохів.
Міський голова Горохова Віктор Годик розглянув безліч варіантів міського освітлення центральної площі. Але, порадившись з колективом, перевагу віддали ліхтарям, які виготовляють в обласному центрі.
До слова, опори у ліхтарів справді унікальні та ексклюзивні. Тепер горохівчани мають естетичну насолоду від споглядання казкових витворів з металу.
Через погану погоду не можуть швидше закінчити реконструкцію площі Незалежності, однак незабаром вже розпочнуть вкладати бруківку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Центр волинського міста засяє вогнями
Сьогодні, 03:36
У Володимирі змагалися атлети. ФОТО
Сьогодні, 02:22
У Луцьку відремонтують пам'ятник
Сьогодні, 01:21
У луцькій багатоповерхівці спалахнула пожежа. ФОТО
Сьогодні, 00:20
29 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00