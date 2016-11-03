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Центр волинського міста засяє вогнями

Центр волинського міста засяє вогнями
У центральній частині Горохова втановили нові ліхтарі, які виготовляли у Луцьку. Незабаром також завершать реконструкцію площі Незалежності.

Про це пише Район. Горохів.

Міський голова Горохова Віктор Годик розглянув безліч варіантів міського освітлення центральної площі. Але, порадившись з колективом, перевагу віддали ліхтарям, які виготовляють в обласному центрі.

До слова, опори у ліхтарів справді унікальні та ексклюзивні. Тепер горохівчани мають естетичну насолоду від споглядання казкових витворів з металу.

Через погану погоду не можуть швидше закінчити реконструкцію площі Незалежності, однак незабаром вже розпочнуть вкладати бруківку.


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Теги: ліхтар, освітлення, Горохів
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