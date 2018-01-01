Луцьк: через повалене дерево звернулися до поліції

Андрій Шаховський заявив в поліцію.



Він вважає, що такі випадки можуть повторитись, адже нещодавно робітники підрізали коріння у дерев, - повідомляє інтеренет-видання



Нагадаємо, вранці у суботу, 28 липня, у центрі Луцька впала липа. Незадовго до цього робітники, які розширюють лунки для дерев, підрізали їх коріння, а потім засипали будівельним сміттям.



Місцевий підприємець Андрій Шаховський вважає, що таким чином дерева навмисно знищують.



«Це не випадкове падіння, це цілеспрямоване знищення дерев. Інші дерева мають такі самі підрізані коріння, тому цей випадок може бути не останнім», - заявив чоловік.



«Те, що в суботу прилетіли 10 працівників комунальної служби, щоб прибрати місце, свідчить про те, що тут відбувається щось неправильне. Бо зазвичай вони приїхали б у понеділок – не раніше», - зазначив він.



Андрій Шаховський викликав на місце події поліцію та написав заяву на недбалість будівельників.



Комунальники прибрали липу. Чоловік, який підрізав коріння, але не схотів сказати, яку фірму він представляє, зауважив, що дерево було аварійне і криво росло.

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