У Володимирі змагалися атлети. ФОТО





Змагання відбулися 28 липня. Турнір відбувсяуже вп'яте, - пише



Учасників турніру розділили на юнацький та дорослий розряди. Найцікавіше глядачам було спостерігати за тим, як стрибають чоловіки. Адже вони підкоряли планку на висоті більше 2-ох метрів.



У жіночому спортивному розряді змагалося 5 спортсменок, у чоловічому – 10. Також було чимало юніорів і спортсменів-початківців.



Так, серед жінок перемога дісталася Лілії Клінцовій, майстру спорту України, яка приїхала з Харкова. Вона подолала висоту у 180 см. Друге місце посіла володимирчанка, кандидат в майстри спорту Анастасія Матвійок.



Антон Мокряк став переможцем серед чоловіків. Він здолав висоту у 215 см і цим встановив особистий рекорд, а також виконав норматив майстра спорту України. А Вадим Кравчук з Володимира-Волинського, який є співорганізатором змагань, отримав срібло турніру.



На турнір завітала і підтримала спортсменів Ірина Геращенко, майстер спорту міжнародного класу та фіналістка Олімпійських ігор 2016-го року.



Нагадаємо, що рекорд «Володимирських висот» встановили у 2017-му. Планку на висоті 230 см. подолав Юрій Кримаренко.



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