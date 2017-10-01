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У Володимирі змагалися атлети. ФОТО

У Володимирі змагалися атлети. ФОТО
У Володимирі-Волинському спортсмени-легкоатлети з усієї України змагалися у рамках Всеукраїнського турніру зі стрибків у висоту "Володимирські висоти – 2018".

Змагання відбулися 28 липня. Турнір відбувсяуже вп'яте, - пише БУГ.

Учасників турніру розділили на юнацький та дорослий розряди. Найцікавіше глядачам було спостерігати за тим, як стрибають чоловіки. Адже вони підкоряли планку на висоті більше 2-ох метрів.

У жіночому спортивному розряді змагалося 5 спортсменок, у чоловічому – 10. Також було чимало юніорів і спортсменів-початківців.

Так, серед жінок перемога дісталася Лілії Клінцовій, майстру спорту України, яка приїхала з Харкова. Вона подолала висоту у 180 см. Друге місце посіла володимирчанка, кандидат в майстри спорту Анастасія Матвійок.

Антон Мокряк став переможцем серед чоловіків. Він здолав висоту у 215 см і цим встановив особистий рекорд, а також виконав норматив майстра спорту України. А Вадим Кравчук з Володимира-Волинського, який є співорганізатором змагань, отримав срібло турніру.

На турнір завітала і підтримала спортсменів Ірина Геращенко, майстер спорту міжнародного класу та фіналістка Олімпійських ігор 2016-го року.

Нагадаємо, що рекорд «Володимирських висот» встановили у 2017-му. Планку на висоті 230 см. подолав Юрій Кримаренко.

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Теги: змагання, легка атлетика
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