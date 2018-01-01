У Луцьку авто на смерть збило чоловіка





Інцидент трапився 29 липня, близько 2:00 ночі. Чоловіку було близько 35 років, - пишуть



Як вказують перехожі свідки «хлопець втікав від якихось людей, які хотіли його побити - він перебігав дорогу не на пішохідному переході, та не на освітленній ділянці дороги», а також додали, що «їхало зустрічне авто, яке могло засліпити водія, котрий допустив наїзд на молодого чоловіка», та й покриття було мокрим, тому від світла фар майже нічого не було видно.



«Водій був тверезим, та намагався надати першу допомогу потерпілому. Швидкість авто не була високою, близько 50 км/годину. Водій авто, намагаючись уникнути наїзду на пішохода, який перебігав дорогу, скерував авто на зустрічну смугу, але пішохід не зупинився, продовжуючи бігти, налетів на бокове зіткнення, та вдарившись головою у лобове скло, останнього відкинуло на асфальт.



Хто викликав карету швидкої допомоги, з'ясувати не вдалося, але швидка допомога прибула на місце ДТП не менш як за 15 хвилин. Після великого крововиливу, потерпілий помер в кареті швидкої допомоги. Медпрацівники близько 30 хвилин боролися за життя бездиханного чоловіка, але, на жаль, всі дії працівників медичної допомоги були марними», - розповіли очевидці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку, на проспекті Відродження, автівка збила чоловіка, який перебігав дорогу.Інцидент трапився 29 липня, близько 2:00 ночі. Чоловіку було близько 35 років, - пишуть Волинські Новини Як вказують перехожі свідки «хлопець втікав від якихось людей, які хотіли його побити - він перебігав дорогу не на пішохідному переході, та не на освітленній ділянці дороги», а також додали, що «їхало зустрічне авто, яке могло засліпити водія, котрий допустив наїзд на молодого чоловіка», та й покриття було мокрим, тому від світла фар майже нічого не було видно.«Водій був тверезим, та намагався надати першу допомогу потерпілому. Швидкість авто не була високою, близько 50 км/годину. Водій авто, намагаючись уникнути наїзду на пішохода, який перебігав дорогу, скерував авто на зустрічну смугу, але пішохід не зупинився, продовжуючи бігти, налетів на бокове зіткнення, та вдарившись головою у лобове скло, останнього відкинуло на асфальт.Хто викликав карету швидкої допомоги, з'ясувати не вдалося, але швидка допомога прибула на місце ДТП не менш як за 15 хвилин. Після великого крововиливу, потерпілий помер в кареті швидкої допомоги. Медпрацівники близько 30 хвилин боролися за життя бездиханного чоловіка, але, на жаль, всі дії працівників медичної допомоги були марними», - розповіли очевидці.

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