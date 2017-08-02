У місті на Волині кидалися фарбами. ФОТО
Сьогодні, 11:08
У парку «Слов'янський», що у Володимирі-Волинському, в честь дня міста містяни кидалися фарбою.
Не всі жителі стали очікувати офіційного старту фесту та кидалися фарбами, - пише БУГ.
Розпочали фестиваль з того, що організатори зібрали всіх присутніх з фарбою поблизу сцени та запропонували разом зробити “вибухову, кольорову хвилю”. Коли ж фарби закінчилися, розпочалася музична програма.
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Не всі жителі стали очікувати офіційного старту фесту та кидалися фарбами, - пише БУГ.
Розпочали фестиваль з того, що організатори зібрали всіх присутніх з фарбою поблизу сцени та запропонували разом зробити “вибухову, кольорову хвилю”. Коли ж фарби закінчилися, розпочалася музична програма.
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