У місті на Волині кидалися фарбами. ФОТО





Не всі жителі стали очікувати офіційного старту фесту та кидалися фарбами, - пише



Розпочали фестиваль з того, що організатори зібрали всіх присутніх з фарбою поблизу сцени та запропонували разом зробити “вибухову, кольорову хвилю”. Коли ж фарби закінчилися, розпочалася музична програма.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У парку «Слов'янський», що у Володимирі-Волинському, в честь дня міста містяни кидалися фарбою.Не всі жителі стали очікувати офіційного старту фесту та кидалися фарбами, - пише БУГ Розпочали фестиваль з того, що організатори зібрали всіх присутніх з фарбою поблизу сцени та запропонували разом зробити “вибухову, кольорову хвилю”. Коли ж фарби закінчилися, розпочалася музична програма.

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