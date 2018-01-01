вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лоб в лоб: на трасі «Львів-Тернопіль» – смертельна аварія. ФОТО

Лоб в лоб: на трасі «Львів-Тернопіль» – смертельна аварія. ФОТО
Поблизу села Чижиків Львівської області зіткнулися два автомобілі Audi. Внаслідок ДТП загинули обоє водіїв.

Інцидент трапився 28 липня, - пише ТСН.

Свідки повідомляють, що причиною аварії могло стати порушення правил обгону, однак висновків експертів наразі немає.

Обом водіям близько 30 років, їхні тіла довелось вирізати з понівечених автівок.
Лоб в лоб: на трасі «Львів-Тернопіль» – смертельна аварія. ФОТО
Лоб в лоб: на трасі «Львів-Тернопіль» – смертельна аварія. ФОТО
Лоб в лоб: на трасі «Львів-Тернопіль» – смертельна аварія. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДТП, аварія, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи безпечний луцький квас. ВІДЕО
30 атовців отримали звання «Почесний громадянин Луцька». ІМЕНА
Літній листопад: чому «лисіють» луцькі каштани. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лоб в лоб: на трасі «Львів-Тернопіль» – смертельна аварія. ФОТО
Сьогодні, 11:55
У місті на Волині кидалися фарбами. ФОТО
Сьогодні, 11:08
На Волині просять допомогти знайти крадений велосипед. ФОТО
Сьогодні, 10:13
У Луцьку авто на смерть збило чоловіка
Сьогодні, 09:29
Волинянка об'їхала пів-України попутками
Сьогодні, 08:34
Схожі новини
У Луцьку авто на смерть збило чоловіка У Луцьку авто на смерть збило чоловіка
Сьогодні, 09:29
Смертельна аварія на Рівненщині: автобус збив п'яного чоловіка на ровері Смертельна аварія на Рівненщині: автобус збив п'яного чоловіка на ровері
25 липень, 11:43
Під Одесою бус влетів в КамАЗ: загинуло двоє людей Під Одесою бус влетів в КамАЗ: загинуло двоє людей
24 липень, 13:25
Повідомили про стан постраждалих у моторошній аварії на Житомирщині Повідомили про стан постраждалих у моторошній аварії на Житомирщині
23 липень, 16:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лоб в лоб: на трасі «Львів-Тернопіль» – смертельна аварія. ФОТО
Сьогодні, 11:55
 0
У місті на Волині кидалися фарбами. ФОТО
Сьогодні, 11:08
 0
На Волині просять допомогти знайти крадений велосипед. ФОТО
Сьогодні, 10:13
 0
У Луцьку авто на смерть збило чоловіка
Сьогодні, 09:29
 0
Волинянка об'їхала пів-України попутками
Сьогодні, 08:34
 0
Медіа
відео
1/8