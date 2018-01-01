Лоб в лоб: на трасі «Львів-Тернопіль» – смертельна аварія. ФОТО





Інцидент трапився 28 липня, - пише



Свідки повідомляють, що причиною аварії могло стати порушення правил обгону, однак висновків експертів наразі немає.



Обом водіям близько 30 років, їхні тіла довелось вирізати з понівечених автівок.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Чижиків Львівської області зіткнулися два автомобілі Audi. Внаслідок ДТП загинули обоє водіїв.Інцидент трапився 28 липня, - пише ТСН Свідки повідомляють, що причиною аварії могло стати порушення правил обгону, однак висновків експертів наразі немає.Обом водіям близько 30 років, їхні тіла довелось вирізати з понівечених автівок.

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