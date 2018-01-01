Лоб в лоб: на трасі «Львів-Тернопіль» – смертельна аварія. ФОТО
Сьогодні, 11:55
Поблизу села Чижиків Львівської області зіткнулися два автомобілі Audi. Внаслідок ДТП загинули обоє водіїв.
Інцидент трапився 28 липня, - пише ТСН.
Свідки повідомляють, що причиною аварії могло стати порушення правил обгону, однак висновків експертів наразі немає.
Обом водіям близько 30 років, їхні тіла довелось вирізати з понівечених автівок.
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Інцидент трапився 28 липня, - пише ТСН.
Свідки повідомляють, що причиною аварії могло стати порушення правил обгону, однак висновків експертів наразі немає.
Обом водіям близько 30 років, їхні тіла довелось вирізати з понівечених автівок.
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