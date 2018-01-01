Маленькій волинянці терміново потрібні кошти на операцію. ФОТО
Сьогодні, 12:54
Семирічна Варвара із Шацька потребує оперції на серці. Погодилися оперувати дівчинку в Німеччині.
Про це пише Перший.
Маленькій Варварі ще до її народження діганостували складну ваду серця. Місцеві медики відмовились її оперувати, сказавши, що дитина безнадійна і скільки проживе – не знають. Після довгих обговорень з європейськими клініками операцію погодився робити кардіологічний центр у Мюнхені.
Для операції потрібно зібрати суму в майже 80 тисяч євро. Молодій сім’ї не зібрати самотужки такі гроші, тому батьки звертаються до всіх небайдужих з проханням про допомогу.
Картка ПриватБанк – 5168 7551 1243 1750
Картка Ощадбанк – 5167 4910 0382 6170
Вітьман Марія (мама), 098 40 91 060
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Про це пише Перший.
Маленькій Варварі ще до її народження діганостували складну ваду серця. Місцеві медики відмовились її оперувати, сказавши, що дитина безнадійна і скільки проживе – не знають. Після довгих обговорень з європейськими клініками операцію погодився робити кардіологічний центр у Мюнхені.
Для операції потрібно зібрати суму в майже 80 тисяч євро. Молодій сім’ї не зібрати самотужки такі гроші, тому батьки звертаються до всіх небайдужих з проханням про допомогу.
Картка ПриватБанк – 5168 7551 1243 1750
Картка Ощадбанк – 5167 4910 0382 6170
Вітьман Марія (мама), 098 40 91 060
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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