Семимісячній волинянці потрібна термінова операція на серці. ФОТО





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Маленькій Варварі ще до її народження діганостували складну ваду серця. Місцеві медики відмовились її оперувати, сказавши, що дитина безнадійна і скільки проживе – не знають. Після довгих обговорень з європейськими клініками операцію погодився робити кардіологічний центр у Мюнхені.



Для операції потрібно зібрати суму в майже 80 тисяч євро. Молодій сім’ї не зібрати самотужки такі гроші, тому батьки звертаються до всіх небайдужих з проханням про допомогу.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Семирічна Варвара із Шацька потребує оперції на серці. Погодилися оперувати дівчинку в Німеччині.Про це пише Перший Маленькій Варварі ще до її народження діганостували складну ваду серця. Місцеві медики відмовились її оперувати, сказавши, що дитина безнадійна і скільки проживе – не знають. Після довгих обговорень з європейськими клініками операцію погодився робити кардіологічний центр у Мюнхені.Для операції потрібно зібрати суму в майже 80 тисяч євро. Молодій сім’ї не зібрати самотужки такі гроші, тому батьки звертаються до всіх небайдужих з проханням про допомогу.Картка ПриватБанк –Картка Ощадбанк –(мама), 098 40 91 060

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