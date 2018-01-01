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Семимісячній волинянці потрібна термінова операція на серці. ФОТО

Семимісячній волинянці потрібна термінова операція на серці. ФОТО
Семирічна Варвара із Шацька потребує оперції на серці. Погодилися оперувати дівчинку в Німеччині.

Про це пише Перший.

Маленькій Варварі ще до її народження діганостували складну ваду серця. Місцеві медики відмовились її оперувати, сказавши, що дитина безнадійна і скільки проживе – не знають. Після довгих обговорень з європейськими клініками операцію погодився робити кардіологічний центр у Мюнхені.

Для операції потрібно зібрати суму в майже 80 тисяч євро. Молодій сім’ї не зібрати самотужки такі гроші, тому батьки звертаються до всіх небайдужих з проханням про допомогу.

Картка ПриватБанк – 5168 7551 1243 1750

Картка Ощадбанк – 5167 4910 0382 6170

Вітьман Марія (мама), 098 40 91 060
Семимісячній волинянці потрібна термінова операція на серці. ФОТО
Семимісячній волинянці потрібна термінова операція на серці. ФОТО
Семимісячній волинянці потрібна термінова операція на серці. ФОТО

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Теги: збір коштів, операція, Волинь, волинянка
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