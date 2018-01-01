Волинську лісівницю нагородили почесною відзнакою. ФОТО





Про це повідомили у



28 липня літо вишило золотом ювілейну дату на полотні-житті Людмили Григорівни Ярмолюк. Жінки, яка присвятила себе волинському лісу.



38 років Людмила Григорівна працює у лісовому господарстві. Свої вміння, ретельність, працю вкладала, будучи на різних посадах.



Юною дівчиною після закінчення Шацького лісного технікуму починала із найменшої сходинки – лісником у лісництві, згодом – майстром лісових культур, пізнавала стежки і куточки лісу, його неповторне розмаїте життя, плекала, трудилася для його розвою. Пригадує ці роки із приємним щемом, як старалася, сумлінно виконувала усі поставлені керівництвом завдання, відповідально ставилася, адже була молодою працівницею, пізнавала, прислухалася, здобувала досвід.



Нині Людмила Ярмолюк працює на посаді інженера з підготовки кадрів ДП «Любомльський лісгосп». Досвід у цій роботі багаторічний та величезний. У полі її зору близько 200 людей, які працюють на підприємстві.



За багаторічну працю, відданість справі та з нагоди поважного ювілею Людмилу Ярмолюк нагородили високою відзнакою Державного агентства лісових ресурсів України – нагрудним знаком «Відмінник лісового господарства».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянку, яка вже 38 років працює у лісовому господарстві, нагородили відзнакою Державного агентства лісових ресурсів України.Про це повідомили у прес-службі Волинського ОУЛМГ.28 липня літо вишило золотом ювілейну дату на полотні-житті. Жінки, яка присвятила себе волинському лісу.38 років Людмила Григорівна працює у лісовому господарстві. Свої вміння, ретельність, працю вкладала, будучи на різних посадах.Юною дівчиною після закінчення Шацького лісного технікуму починала із найменшої сходинки – лісником у лісництві, згодом – майстром лісових культур, пізнавала стежки і куточки лісу, його неповторне розмаїте життя, плекала, трудилася для його розвою. Пригадує ці роки із приємним щемом, як старалася, сумлінно виконувала усі поставлені керівництвом завдання, відповідально ставилася, адже була молодою працівницею, пізнавала, прислухалася, здобувала досвід.Нині Людмила Ярмолюк працює на посаді інженера з підготовки кадрів ДП «Любомльський лісгосп». Досвід у цій роботі багаторічний та величезний. У полі її зору близько 200 людей, які працюють на підприємстві.За багаторічну працю, відданість справі та з нагоди поважного ювілею Людмилу Ярмолюк нагородили високою відзнакою Державного агентства лісових ресурсів України – нагрудним знаком «Відмінник лісового господарства».

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