У Києві на хресний хід вийшло 65 тисяч вірян УПЦ КП. ФОТО. ВІДЕО





На відміну від процесії Московського патріархату, яку очолили депутати від «Опозиційного блоку», хресний хід очолили військові капелани, президент із родиною та духівництво з усієї України, йдеться в сюжеті



Понад 65 тисяч вірян сьогодні пройшли центром Києва. Формально з нагоди 1030-річчя хрещення Русі, по суті ж підтримати створення єдиної української православної церкви. На відміну від учорашньої процесії Московського патріархату, яку очолили депутати від Опозиційного блоку, хресний хід української церкви вели військові капелани, Президент із родиною та духівництво з усієї України.



Серед вірян чимало військових, хтось буквально щойно повернувся зі сходу разом із капеланами.



«Ми відчували і відчуваємо цю підтримку від капеланів. Ми бачимо, як змінюється громада, коли приходить в громаду саме Київський патріархат», - кажуть вони.



Саме військові капелани й очолили процесію, далі йшло духівництво, офіційні особи, а слідом десятки тисяч людей із прапорами. Хтось порівнює цю процесію з утричі меншою УПЦ МП днем раніше.



«Чесно – різниця колосальна. Це просто стати між людьми, коли почалося богослужіння, і тут все одразу зрозуміло. Це не селфі-фото, це поклик душі і серця», - заявляють вони.



Патріарх Філарет запевнив, що відчуває: тут і зараз Україна відроджується.



«Ми наблизилися впритул, як кажуть, до визнання єдиної помісної Української церкви. А це означає, що це наближає нашу перемогу над зовнішнім ворогом», - заявив він.



Через заходи безпеки далеко не всі змогли дійти до Володимирської гірки – держохорона перекрила шлях, бо надто багато офіційних осіб зібралося. Президент молився на гірці, більшість вірних – коло Михайлівського Золотоверхого монастиря. Там із великого екрана і слухали головні новини про церкву.



«Я гарантую: влада не втручатиметься у суто внутрішні церковні справи, але наголошую – і іншим державам українська влада не дозволить цього робити. Для того і вважаю конче необхідним обрубати всі щупальця, якими всередині нашого державного організму орудує країна-агресор», - заявив у своєму виступі Порошенко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Понад 65 тисяч вірян УПЦ КП пройшли центром Києва з нагоди 1030-річчя Хрещення Русі.На відміну від процесії Московського патріархату, яку очолили депутати від «Опозиційного блоку», хресний хід очолили військові капелани, президент із родиною та духівництво з усієї України, йдеться в сюжеті ТСН.19:30 Понад 65 тисяч вірян сьогодні пройшли центром Києва. Формально з нагоди 1030-річчя хрещення Русі, по суті ж підтримати створення єдиної української православної церкви. На відміну від учорашньої процесії Московського патріархату, яку очолили депутати від Опозиційного блоку, хресний хід української церкви вели військові капелани, Президент із родиною та духівництво з усієї України.Серед вірян чимало військових, хтось буквально щойно повернувся зі сходу разом із капеланами.«Ми відчували і відчуваємо цю підтримку від капеланів. Ми бачимо, як змінюється громада, коли приходить в громаду саме Київський патріархат», - кажуть вони.Саме військові капелани й очолили процесію, далі йшло духівництво, офіційні особи, а слідом десятки тисяч людей із прапорами. Хтось порівнює цю процесію з утричі меншою УПЦ МП днем раніше.«Чесно – різниця колосальна. Це просто стати між людьми, коли почалося богослужіння, і тут все одразу зрозуміло. Це не селфі-фото, це поклик душі і серця», - заявляють вони.Патріарх Філарет запевнив, що відчуває: тут і зараз Україна відроджується.«Ми наблизилися впритул, як кажуть, до визнання єдиної помісної Української церкви. А це означає, що це наближає нашу перемогу над зовнішнім ворогом», - заявив він.Через заходи безпеки далеко не всі змогли дійти до Володимирської гірки – держохорона перекрила шлях, бо надто багато офіційних осіб зібралося. Президент молився на гірці, більшість вірних – коло Михайлівського Золотоверхого монастиря. Там із великого екрана і слухали головні новини про церкву.«Я гарантую: влада не втручатиметься у суто внутрішні церковні справи, але наголошую – і іншим державам українська влада не дозволить цього робити. Для того і вважаю конче необхідним обрубати всі щупальця, якими всередині нашого державного організму орудує країна-агресор», - заявив у своєму виступі Порошенко.

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