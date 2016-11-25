вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку придбають шкільних меблів на три з половиною мільйони

У Луцьку придбають шкільних меблів на три з половиною мільйони
У Луцьку хочуть придбати 2960 комплектів меблів (парта + стілець) для початкової школи.

Про це повідомили на системі електронних закупівель Prozorro, пишуть Волинські Новини.

Замовником виступило управління освіти Луцької міської ради.

27 липня переможцем торгів визнали Рівненське навчально-виробниче підприємство Українського товариства глухих. Очікувана вартість товарів становить 3,549 мільйона гривень, строк поставки товарів – до 31 грудня.

Зауважимо, що раніше, 9 та 25 липня, торги скасовували, оскільки участь у них зголошувалося брати менше двох учасників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: меблі, Луцьк, закупівля
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи безпечний луцький квас. ВІДЕО
30 атовців отримали звання «Почесний громадянин Луцька». ІМЕНА
Літній листопад: чому «лисіють» луцькі каштани. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку придбають шкільних меблів на три з половиною мільйони
Сьогодні, 16:18
Волиняни взяли участь у святкуванні річниці хрещення Русі-України. ФОТО
Сьогодні, 15:31
У Києві на хресний хід вийшло 65 тисяч вірян УПЦ КП. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 14:54
Волинську лісівницю нагородили почесною відзнакою. ФОТО
Сьогодні, 14:02
Як 400 років тому били міщан на Волині. ФОТО
Сьогодні, 13:37
Схожі новини
Волинська «швидка» просить гроші на меблі Волинська «швидка» просить гроші на меблі
23 липень, 14:08
У Луцьку діє інтернет-магазин «Мої меблі»* У Луцьку діє інтернет-магазин «Мої меблі»*
11 травень, 15:58
Луцький дитсадок отримав нові меблі Луцький дитсадок отримав нові меблі
25 листопад, 2016, 12:58
Медичні заклади купують наркотичні препарати у волинського монополіста Медичні заклади купують наркотичні препарати у волинського монополіста
03 березень, 2015, 10:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку придбають шкільних меблів на три з половиною мільйони
Сьогодні, 16:18
 0
Волиняни взяли участь у святкуванні річниці хрещення Русі-України. ФОТО
Сьогодні, 15:31
 0
У Києві на хресний хід вийшло 65 тисяч вірян УПЦ КП. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 14:54
 0
Волинську лісівницю нагородили почесною відзнакою. ФОТО
Сьогодні, 14:02
 0
Як 400 років тому били міщан на Волині. ФОТО
Сьогодні, 13:37
 0
Медіа
відео
1/8