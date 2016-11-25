У Луцьку придбають шкільних меблів на три з половиною мільйони
Сьогодні, 16:18
У Луцьку хочуть придбати 2960 комплектів меблів (парта + стілець) для початкової школи.
Про це повідомили на системі електронних закупівель Prozorro, пишуть Волинські Новини.
Замовником виступило управління освіти Луцької міської ради.
27 липня переможцем торгів визнали Рівненське навчально-виробниче підприємство Українського товариства глухих. Очікувана вартість товарів становить 3,549 мільйона гривень, строк поставки товарів – до 31 грудня.
Зауважимо, що раніше, 9 та 25 липня, торги скасовували, оскільки участь у них зголошувалося брати менше двох учасників.
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Про це повідомили на системі електронних закупівель Prozorro, пишуть Волинські Новини.
Замовником виступило управління освіти Луцької міської ради.
27 липня переможцем торгів визнали Рівненське навчально-виробниче підприємство Українського товариства глухих. Очікувана вартість товарів становить 3,549 мільйона гривень, строк поставки товарів – до 31 грудня.
Зауважимо, що раніше, 9 та 25 липня, торги скасовували, оскільки участь у них зголошувалося брати менше двох учасників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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