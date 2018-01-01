Дитяча програма на фестивалі «Бандерштат». ФОТО
Сьогодні, 17:56
Організатори фестивалю українського духу «Бандерштат» опублікували програму для дітей.
Про це йдеться на сторінці фестивалю у Facebook.
«Навіть наші наймолодші гості ніколи не нудьгують на Бандерштаті. Для цього ми підготували для вас насичену програму в дитячому містечку.
Чекаємо на фестивалі усією родиною!» — йдеться у дописі.
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Про це йдеться на сторінці фестивалю у Facebook.
«Навіть наші наймолодші гості ніколи не нудьгують на Бандерштаті. Для цього ми підготували для вас насичену програму в дитячому містечку.
Чекаємо на фестивалі усією родиною!» — йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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