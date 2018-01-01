Дитяча програма на фестивалі «Бандерштат». ФОТО





Про це йдеться на сторінці фестивалю у Facebook.



«Навіть наші наймолодші гості ніколи не нудьгують на Бандерштаті. Для цього ми підготували для вас насичену програму в дитячому містечку.



Чекаємо на фестивалі усією родиною!» — йдеться у дописі.



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