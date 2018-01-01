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Дитяча програма на фестивалі «Бандерштат». ФОТО

Дитяча програма на фестивалі «Бандерштат». ФОТО
Організатори фестивалю українського духу «Бандерштат» опублікували програму для дітей.

Про це йдеться на сторінці фестивалю у Facebook.

«Навіть наші наймолодші гості ніколи не нудьгують на Бандерштаті. Для цього ми підготували для вас насичену програму в дитячому містечку.

Чекаємо на фестивалі усією родиною!» — йдеться у дописі.
Дитяча програма на фестивалі «Бандерштат». ФОТО

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Теги: Бандерштат, фестиваль, Луцьк
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