У Шацьку просять «прикрутити» музику на літніх майданчиках

Жителі села Шацьк одноіменного району просять селищну раду заборонити вмикати музику на відкритих майданчиках у закладах харчування.Про це йшлося на сесії Шацької селищної ради у запиті депутатfСтосувався він роботи закладів відпочинку, які розміщені в центрі селища. Голосна музика, яка лунає на відкритих майданчиках, не дає жителям сусідніх будинків нормально відпочивати.«Одне питання – це Гряда, куди люди приїхали погуляти 3-4 дні, інша – населений пункт, де в центрі живуть люди похилого віку, маленькі дітки, яким треба відпочити. Якщо раніше музика на відкритих майданчиках лунала тільки у вихідні, то тепер - через день. Прошу внести зміни в рішення виконкому та заборонити гучну музику на відкритих майданчиках, визначити дні масових гулянь, коли це дозволено», - просила депутат, додавши звернення з підписами людей.Підтримав її депутат, начальник КП «Будинкоуправління», будинок якого знаходиться в центрі селища та котрий неодноразово був свідком порушень режиму тиші закладами після 10-ї години вечора. Це передбачено законом про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.Зокрема в статті 24 цього закону зазначається: «У нічний час, із двадцять другої до восьмої години на захищених об’єктах забороняються гучний спів і викрики, користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму, проведення салютів, феєрверків, використання піротехнічних засобів».Також Наталія Литвинюк просила вплинути на власників торгової точки навпроти супермаркету «Наш край», яка знаходиться у дворі одного з жителів вулиці Шковороди: ящики з продуктами торговці виставляють на тротуар, що перешкоджає руху пішоходів по новозбудованому тротуару.«Це питання ми вже розглядали на виконкомі, там виявили порушення. Але знову будемо звертатися до поліції, аби навести там лад. Так, як це зробили на території біля аптеки, хоч і важко було це зробити», - відповіла