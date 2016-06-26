вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волиняни у складі збірної вибороли бронзу на чемпіонаті Європи з каное. ФОТО

Волиняни у складі збірної вибороли бронзу на чемпіонаті Європи з каное. ФОТО
Волиняни Олександр Яцюк та Павло Семенюк вибороли срібні медалі на чемпіонаті Європи.

Про це повідомили на сторінці Федерації каное України у Facebook.

«Третя медаль для України! "Срібло" каное-четвірки на дистанції 500 м! Дмитро ОЗИМОК зі Львова, Олександр ЯЦЮК, Павло СЕМЕНЮК (обидва - Ковель), Ілля ШАРГОРОДСЬКИЙ з Южного - 1.32,760.

Нагадаємо, що на юніорському чемпіонаті Європи ця четвірка завоювала золоті нагороди!» - пишуть у прес-службі федерації.
Волиняни у складі збірної вибороли бронзу на чемпіонаті Європи з каное. ФОТО
Волиняни у складі збірної вибороли бронзу на чемпіонаті Європи з каное. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: каное, Волинь, чемпіонат
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи безпечний луцький квас. ВІДЕО
30 атовців отримали звання «Почесний громадянин Луцька». ІМЕНА
Літній листопад: чому «лисіють» луцькі каштани. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині 2-річний хлопчик розгулював містом. ФОТО
Сьогодні, 21:17
Волиняни у складі збірної вибороли бронзу на чемпіонаті Європи з каное. ФОТО
Сьогодні, 20:01
У Шацьку просять «прикрутити» музику на літніх майданчиках
Сьогодні, 19:24
Лише третина ковельчан підписала декларації з сімейним лікарем
Сьогодні, 18:49
Дитяча програма на фестивалі «Бандерштат». ФОТО
Сьогодні, 17:56
Схожі новини
В Ковелі пройшов чемпіонат області з веслування на байдарках і каное. ФОТО В Ковелі пройшов чемпіонат області з веслування на байдарках і каное. ФОТО
26 червень, 2016, 11:29
У Луцьку – юнацький чемпіонат України з легкої атлетики У Луцьку – юнацький чемпіонат України з легкої атлетики
16 червень, 06:03
«Луцьксантехмонтаж №536» вчетверте став чемпіоном Волині з футболу. ФОТО «Луцьксантехмонтаж №536» вчетверте став чемпіоном Волині з футболу. ФОТО
15 червень, 11:39
Чемпіонат Волині з футболу: «Луцьксантехмонтаж» – за крок від четвертого «золота» Чемпіонат Волині з футболу: «Луцьксантехмонтаж» – за крок від четвертого «золота»
13 червень, 13:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині 2-річний хлопчик розгулював містом. ФОТО
Сьогодні, 21:17
 0
Волиняни у складі збірної вибороли бронзу на чемпіонаті Європи з каное. ФОТО
Сьогодні, 20:01
 0
У Шацьку просять «прикрутити» музику на літніх майданчиках
Сьогодні, 19:24
 0
Лише третина ковельчан підписала декларації з сімейним лікарем
Сьогодні, 18:49
 0
Дитяча програма на фестивалі «Бандерштат». ФОТО
Сьогодні, 17:56
 0
Медіа
відео
1/8