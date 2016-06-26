Волиняни у складі збірної вибороли бронзу на чемпіонаті Європи з каное. ФОТО

Олександр Яцюк та Павло Семенюк вибороли срібні медалі на чемпіонаті Європи.



Про це повідомили на сторінці Федерації каное України у Facebook.



«Третя медаль для України! "Срібло" каное-четвірки на дистанції 500 м! Дмитро ОЗИМОК зі Львова, Олександр ЯЦЮК, Павло СЕМЕНЮК (обидва - Ковель), Ілля ШАРГОРОДСЬКИЙ з Южного - 1.32,760.



Нагадаємо, що на юніорському чемпіонаті Європи ця четвірка завоювала золоті нагороди!» - пишуть у прес-службі федерації.



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