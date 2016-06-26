Волиняни у складі збірної вибороли бронзу на чемпіонаті Європи з каное. ФОТО
Сьогодні, 20:01
Волиняни Олександр Яцюк та Павло Семенюк вибороли срібні медалі на чемпіонаті Європи.
Про це повідомили на сторінці Федерації каное України у Facebook.
«Третя медаль для України! "Срібло" каное-четвірки на дистанції 500 м! Дмитро ОЗИМОК зі Львова, Олександр ЯЦЮК, Павло СЕМЕНЮК (обидва - Ковель), Ілля ШАРГОРОДСЬКИЙ з Южного - 1.32,760.
Нагадаємо, що на юніорському чемпіонаті Європи ця четвірка завоювала золоті нагороди!» - пишуть у прес-службі федерації.
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Про це повідомили на сторінці Федерації каное України у Facebook.
«Третя медаль для України! "Срібло" каное-четвірки на дистанції 500 м! Дмитро ОЗИМОК зі Львова, Олександр ЯЦЮК, Павло СЕМЕНЮК (обидва - Ковель), Ілля ШАРГОРОДСЬКИЙ з Южного - 1.32,760.
Нагадаємо, що на юніорському чемпіонаті Європи ця четвірка завоювала золоті нагороди!» - пишуть у прес-службі федерації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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