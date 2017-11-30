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Вогонь і хмари диму: у Рожищі спалахнув базар. ФОТО

Вогонь і хмари диму: у Рожищі спалахнув базар. ФОТО
У місті Рожище загорівся ринок.

Про це у групі Рожищенський часопис. Інформаційний портал повідомила журналістка Оксана Петрук.

Петрук пише, що, ймовірно, причиною згоряння є блискавиця.

"Живий вогонь йде по контейнерах. Зупинити пожежу не вдається. Передайте всім, в кого є лотки на ринку", - повідомляє вона.

На фото видно, що ринок неабияк задиміло. На місці також працюють рятувальники.
Вогонь і хмари диму: у Рожищі спалахнув базар. ФОТО
Вогонь і хмари диму: у Рожищі спалахнув базар. ФОТО
Вогонь і хмари диму: у Рожищі спалахнув базар. ФОТО
Вогонь і хмари диму: у Рожищі спалахнув базар. ФОТО
Вогонь і хмари диму: у Рожищі спалахнув базар. ФОТО

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Теги: Рожище, ринок, пожежа
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