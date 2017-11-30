Вогонь і хмари диму: у Рожищі спалахнув базар. ФОТО





Про це у групі Оксана Петрук.



Петрук пише, що, ймовірно, причиною згоряння є блискавиця.



"Живий вогонь йде по контейнерах. Зупинити пожежу не вдається. Передайте всім, в кого є лотки на ринку", - повідомляє вона.



На фото видно, що ринок неабияк задиміло. На місці також працюють рятувальники.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Рожище загорівся ринок.Про це у групі Рожищенський часопис. Інформаційний портал повідомила журналісткаПетрук пише, що, ймовірно, причиною згоряння є блискавиця."Живий вогонь йде по контейнерах. Зупинити пожежу не вдається. Передайте всім, в кого є лотки на ринку", - повідомляє вона.На фото видно, що ринок неабияк задиміло. На місці також працюють рятувальники.

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