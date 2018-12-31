У луцькій багатоповерхівці відремонують ліфт





На сайті державних закупівель-онлайн йдеться про те, що вартість робіт становитиме 102,2 тисячі грн, - повідомляють



Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради замовив на тендерних пропозиція капітальний ремонт пасажирського ліфта в житловому будинку на вулиці Карпенка-Карого,11 у 2 під'їзді. Переможцем тендеру стало товариство з обмеженою відповідальністю «СРБУ «Волиньліфт».



Згідно з умовами тендеру, підрядник зобов’язаний виконати роботи до 31.12.2018 року.

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