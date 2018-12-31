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У луцькій багатоповерхівці відремонують ліфт

У луцькій багатоповерхівці відремонують ліфт
У Луцьку у другому під'їзді житлового будинку на вулиці Карпенка-Карого, 11 відремонтують ліфт.

На сайті державних закупівель-онлайн йдеться про те, що вартість робіт становитиме 102,2 тисячі грн, - повідомляють Волинські Новини.

Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради замовив на тендерних пропозиція капітальний ремонт пасажирського ліфта в житловому будинку на вулиці Карпенка-Карого,11 у 2 під'їзді. Переможцем тендеру стало товариство з обмеженою відповідальністю «СРБУ «Волиньліфт».

Згідно з умовами тендеру, підрядник зобов’язаний виконати роботи до 31.12.2018 року.

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Теги: ліфт, ремонт
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