30 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначають день народження уродженець Волині, український кінорежисер, актор, продюсер Олесь Санін (на фото).
Також день народження 30 липня святкують громадський активіст Руслан Тимощук, журналістка Галина Бєлова, музикант Вадим Захарченко, заступник начальника управління з питань фізичної культури та спорту Луцької міської ради Андрій Мороз та журналіст Руслан Пилипчук.
Вітаємо їх, а також іменинників сьогоднішнього дня – чоловіків з ім’я Леонід та жінок з іменами Марина і Маргарита.
Зичимо усім міцного здоров’я, достатку, натхнення.
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Також день народження 30 липня святкують громадський активіст Руслан Тимощук, журналістка Галина Бєлова, музикант Вадим Захарченко, заступник начальника управління з питань фізичної культури та спорту Луцької міської ради Андрій Мороз та журналіст Руслан Пилипчук.
Вітаємо їх, а також іменинників сьогоднішнього дня – чоловіків з ім’я Леонід та жінок з іменами Марина і Маргарита.
Зичимо усім міцного здоров’я, достатку, натхнення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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