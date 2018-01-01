30 липня на Волині: гортаючи календар

Олесь Санін (на фото).



Також день народження 30 липня святкують громадський активіст Руслан Тимощук, журналістка Галина Бєлова, музикант Вадим Захарченко, заступник начальника управління з питань фізичної культури та спорту Луцької міської ради Андрій Мороз та журналіст Руслан Пилипчук.



Вітаємо їх, а також іменинників сьогоднішнього дня – чоловіків з ім’я Леонід та жінок з іменами Марина і Маргарита.



Зичимо усім міцного здоров’я, достатку, натхнення.

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