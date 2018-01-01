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30 липня на Волині: гортаючи календар

30 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження уродженець Волині, український кінорежисер, актор, продюсер Олесь Санін (на фото).

Також день народження 30 липня святкують громадський активіст Руслан Тимощук, журналістка Галина Бєлова, музикант Вадим Захарченко, заступник начальника управління з питань фізичної культури та спорту Луцької міської ради Андрій Мороз та журналіст Руслан Пилипчук.

Вітаємо їх, а також іменинників сьогоднішнього дня – чоловіків з ім’я Леонід та жінок з іменами Марина і Маргарита.

Зичимо усім міцного здоров’я, достатку, натхнення.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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